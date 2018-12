Du khách bị bắt vì cởi trần trong lễ hội té nước ở Thái Lan / Quê hương tượng Phật không đầu ở Thái Lan

Hỗn loạn đã xảy ra trong sự kiện thu hút nửa triệu lượt du khách chỉ trong vài ngày qua. Tuy nhiên, đi cùng niềm vui vẻ và hạnh phúc, Songkran (lễ hội té nước) cũng trở thành giai đoạn chết chóc nhất trong năm.

Tai nạn xe cộ tăng vọt chỉ trong 6 ngày lễ hội. Ảnh: AAP.

Tỷ lệ tử vong do tai nạn năm nay tăng 30% so với năm ngoái, nguyên nhân chính từ những người lái xe say rượu và bất cẩn. Có hơn 3.000 vụ tai nạn giao thông, hơn 16.000 giấy phép bị tịch thu do tài xế say rượu.

Tiến sĩ Pranom Khamthiang, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, cho biết trong thời gian lễ hội 6 ngày, có 397 người thiệt mạng và 25.500 người bị thương do tai nạn xe cộ được đưa tới bệnh viện điều trị. Trong đó gần 4.000 người bị thương nặng.

Thế nhưng bất chấp những lời cảnh báo và số liệu thống kê từ các năm trước, khách du lịch dường như không hề bị ảnh hưởng tâm lý. Du khác vẫn quyết tâm đến Thái Lan trong mùa Songkran, tạo ra doanh thu 557 triệu USD cho ngành du lịch nước này mùa lễ hội năm nay.

Trước tình hình đó, chính quyền Thái Lan đang nỗ lực để giúp mùa lễ hội được an toàn hơn, bằng các biện pháp phạt nặng hơn: lái xe say rượu sẽ phải lao động công ích tại nhà xác, tăng cường ăn ninh ngăn chặn tội phạm và cấm tuyệt đối các trang phục gợi cảm hay “có tính khiêu khích” để giữ gìn văn hóa lễ hội.

Hình ảnh quen thuộc trong lễ hội Songkran. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói: “Những phụ nữ hay người chuyển giới cố tình ăn mặc khiêu gợi hay nhảy múa trên xe tải đều sẽ bị bắt”. Yêu cầu này được đưa ra sau kết quả một cuộc thăm dò cho biết một nửa số phụ nữ tham gia Songkran bị quấy rối tình dục từ những người đàn ông say rượu. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất các nhà chức trách Thái Lan cần tìm câu trả lời bây giờ là làm thế nào để giảm tỷ lệ tử vong trong mùa lễ hội năm tới.

Hải Thu (theo News)