14h15

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, với sự quan tâm của các cấp, ngành, tỉnh thành phố, doanh nghiệp và cộng đồng, du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, xếp hạng tăng từ 75/141 quốc gia năm 2016 lên 63/140 quốc gia năm 2019, các chỉ số tăng trưởng nhiều nhất là 15 bậc, sức cạnh tranh về giá tăng 13 điểm, hàng không tăng 11 điểm so với năm 2017. Việt Nam cũng được chọn là điểm đến du lịch, văn hoá, ẩm thực hàng đầu châu Á cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Tháng 11/2019, Việt Nam đón 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39% so với cùng kỳ 2018, tăng gấp hai lần so với năm 2016. Dự kiến năm 2019, du lịch Việt Nam đón 18 triệu lượt khách quốc tế.

Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chia sẻ về những thành tựu của du lịch Việt Nam những năm qua. Ảnh: An Bình.

Cùng với số liệu khả quan, ông Quang Tùng chia sẻ, hạ tầng du lịch cũng được quan tâm, đầu tư, đáp ứng nhu cầu tốt hơn của khách du lịch. Đến nay, cả nước có 166 khách sạn năm sao, 291 khách sạn bốn sao, các thương hiệu quốc tế lớn trên thế giới đều hoạt động tại việt nam như HG, Marriott... Nhiều dự án quy mô lớn đầu tư khởi công và hoàn thiện đã đưa vào hoạt động tại các địa phương cũng góp phần thay đổi hình ảnh, nâng cao chất lượng du lịch Việt Nam.