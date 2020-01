Dù đã uống thuốc hay xức dầu, tôi vẫn nôn nao khi người thấy mùi điều hoà trong khoang máy bay.

Tôi vốn say tàu xe, đi máy bay càng say. Di chuyển đường dài, tôi không có lựa chọn nào khác. Tính tôi khó ngủ chỗ lạ, nên càng không thể chợp mắt để quên đi cảm giác khó chịu. Xin độc giả chia sẻ những mẹo chống say hiệu quả. Cảm ơn!

Hồng