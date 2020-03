Trước khi tạm dừng vì ảnh hưởng của Covid-19, chương trình đã truyền tải câu chuuyện lịch sử, văn hóa Hội An tới khoảng 2 triệu du khách trong, ngoài nước.

Show diễn thực cảnh bắt đầu công diễn ngày 18/3/2018, là một hạng mục quan trọng nhất của Công viên văn hóa chủ đề Ấn Tượng Hội An. Chương trình biểu diễn nghệ thuật có quy mô lớn, sân khẩu ngoài trời dành cho 3.300 khán giả, bối cảnh sông nước, núi non và 500 diễn viên.

Trải nghiệm du lịch khác biệt

Nhiều du khách nước ngoài cho biết họ thấy ấn tượng khi Việt Nam có show diễn thực cảnh, sánh ngang với nhiều quốc gia trên thế giới.

"Thật tuyệt vời. Đây là show diễn hay nhất mình từng xem. Từ âm thanh, ánh sáng đến phục trang, mọi thứ được đầu tư kỹ lưỡng. Mình rất thích cách kể chuyện của các cô gái áo dài trên nền con đường tơ lụa vốn đã rất nổi tiếng ở Hội An. Chắc chắn sẽ tới xem nữa, đúng là chưa xem Ký ức, chưa tới Hội An" - Du khách Dieu viết trên trang web du lịch Traveloka. Trang này hiển thị mức điểm 9/10 với 73 đánh giá dành cho Ký Ức Hội An.

Màn 1 tái hiện cảnh khai hoang lập ấp của người dân.

Tháng 3/2020, khán giả tên Thắng chấm cho Ký Ức Hội An 5 sao kèm lời bình luận trên trang đánh giá du lịch nổi tiếng TripAdvisor: "Màn biểu diễn rất ấn tượng, đối với những người thích nghệ thuật và nét văn hóa đặc trưng thì đây là một điểm đến thú vị và nên thử".

Tháng 9/2019, show chính thức đón lượt khách thứ một triệu, khẳng định vị thế là chương trình nghệ thuật được du khách yêu thích ở Hội An. Trước đó, du khách không có nhiều lựa chọn giải trí tại thành phố này.

Sau khi nhắc khán giả ổn định chỗ ngồi, show bắt đầu từ 19h30 phút các buổi tối trong tuần trừ thứ 3. Sân khấu ngoài trời rộng tới 25.000 m2 trên đảo Cồn Hến, phường Cẩm An, thành phố Hội An được thiết kế công phu với đầy đủ nhà cửa, hàng quán, phố xá, được mô phỏng giống hệt phố cổ Hội An. Ngoài ra là bối cảnh sông nước tự nhiên của cồn đất giữa sông Thu Bồn với sự tham gia diễn xuất của 500 diễn viên. Hệ thống ánh sáng laser và âm thanh hiện đại, tạo hiệu ứng cho vở diễn.

Phần trình diễn công phu trong màn 3 Thuyền và Biển.

Ấn tượng nhất show diễn là tiếng khung cửi, do một cô gái dệt với thanh âm kẽo kẹt vang lên, xuyên suốt thời gian hơn một tiếng đồng hồ của show diễn. Tiếng nói "Khung cửi ơi khung cửi... khung cửi cổ xưa ơi... dệt đi dệt đi" vang vọng khắp sân khấu tạo cảm giác bình yên và đưa người xem trở lại lịch sử hơn 400 năm giao thương quốc tế của Faifo - Hội An. Hình ảnh khung cửi là thông điệp mà đạo diễn muốn gửi gắm, truyền tải lịch sử của thành phố. Văn minh phương Đông cũng coi nghề dệt vải là một trong những nghề lâu đời nhất.

Chương trình biểu diễn thực cảnh mang tới cảm xúc gần gũi cho khán giả, qua hình ảnh những tà áo dài Việt rực rỡ sắc màu, của hàng trăm cô gái trình diễn. Những chàng trai cô gái lao động, sinh hoạt, buôn bán và cất cao lời ca tiếng hát như gửi gắm khát vọng ngàn đời nay của cư dân nước Việt, về đời sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Diễn cũng là sống

Ký Ức Hội An được tạo dựng với cố vấn chuyên môn của nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Về âm nhạc có nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam; về kiến trúc có KTS Hoàng Đạo Kính - Ủy viên Hội đồng di sản Văn hóa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam hay Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc. Nhà sử học Dương Trung Quốc và họa sĩ Trịnh Quang Vũ là cố vấn về lịch sử và phục trang, mỹ thuật...

Hồi tháng 3/2019, hãng tin của Anh Reuters miêu tả show diễn văn hóa thực cảnh này là có hiệu ứng ngoạn mục, vũ điệu phức tạp và biểu cảm. Trang còn viết: "Show diễn có khởi đầu khiêm tốn tại thành phố nhỏ Hội An giờ đã phát triển thành một hiện tượng toàn cầu".

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, show diễn là một sản phẩm du lịch khác biệt."Chương trình nghệ thuật thực sự ấn tượng, đã có những đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam", ông nói.

Công nghệ ánh sáng tôi tân trong show diễn.

Xác định đầu tư lâu dài tạo điểm nhấn cho du lịch Hội An nói riêng và cả miền Trung nói chung, đại diện nhà sản xuất Gami Hospitality, bà Vũ Thu Phương cho biết, đơn vị không nôn nóng về lợi nhuận trong ngắn hạn dù rất nhiều nguồn lực được tập trung cho show diễn này. Cho đến nay tổng mức đầu tư cho Ký Ức Hội An nếu quy ra thì có thể tương ứng với giá trị của 3 cái khách sạn 5 sao trên diện tích 2,5 ha. "Nhưng chủ đầu tư đã xác định, để có một sản phẩm văn hóa đẳng cấp, tiên phong thì chắc chắn chưa dừng lại, phải đầu tư tiếp cả về cơ sở hạ tầng, công nghệ cao và chất lượng nghệ thuật. Tất nhiên, chất lượng diễn viên là nhân tố quan tâm hàng đầu", bà nói.

Khi mới công diễn năm 2018, show nhận được một số ý kiến trái chiều và sự băn khoăn của nhiều nhà văn hóa và những người yêu mến Hội An. Nguyên Bí thư Hội An, ông Nguyễn Sự cũng bày tỏ sự thận trọng vào thời điểm tháng 4/2018 khi nhận định về show diễn. Ông nhấn mạnh những nhà tổ chức cần có thêm sự am hiểu rất sâu sắc và sự thận trọng khi muốn tái hiện mấy trăm năm lịch sử Hội An trong một vở diễn một tiếng đồng hồ. Sau đó, ông đã dành lời khen khi show diễn thực hiện với những góp ý và liên tục nỗ lực cải thiện, sáng tạo nội dung.

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm công diễn, Ký Ức Hội An đang chuẩn bị cho phiên bản thứ tư mang tính tương tác với du khách nhiều hơn, đặc biệt là ở màn 4 - "Hội nhập". Theo tiết lộ, du khách hoàn toàn có thể tham gia trải nghiệm vào vở diễn như một diễn viên theo một cách thức mới lạ và độc đáo.