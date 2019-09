Với những đóng góp vào sự phát triển du lịch, show diễn được vinh danh Chương trình nghệ thuật thực cảnh có giá trị văn hóa, lịch sử hay nhất.

Tối 26/9, Ký Ức Hội An được vinh danh là chương trình nghệ thuật có giá trị văn hóa, lịch sử hay nhất, trong Liên hoan Du lịch thúc đẩy Kinh tế tăng trưởng và phát triển (The Guide Awards 2019), do ấn phẩm The Guide, thuộc Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức. Trong đó, giải thưởng ghi nhận những đóng góp của chương trình trong sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Đại diện đơn vị đầu tư Ký Ức Hội An nhận giải thưởng tại Flamingo Đại Lải Resort, Vĩnh Phúc. Ảnh: KUHA.

Trước đó vào ngày 21/9, chương trình đã đón lượt khách thứ một triệu, đánh dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định giá trị, thành công và sức lan tỏa sau 500 đêm diễn. Các hãng thông tấn lớn đã đánh giá show diễn là "hiện tượng toàn cầu" và là sản phẩm du lịch giúp tăng thời gian lưu trú của du khách đến Hội An, cũng như góp phần thúc đẩy du lịch địa phương.

Theo bà Thân Thu Huyền, đại diện đơn vị đầu tư chương trình: "Những thông điệp qua 5 màn trình diễn ấn tượng của Ký Ức Hội An đã và đang làm cho nhiều người yêu thích, tự hào về Việt Nam, về Hội An hơn, từ góc nhìn địa văn hóa, lịch sử. Nâng tầm giá trị văn hóa, lịch sử thông qua sản phẩm du lịch đặc biệt như Ký Ức Hội An chính là góp phần vào lưu giữ di sản, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững".

Chương trình biểu diễn thực cảnh được công diễn thành công lần đầu tiên vào 18/3/2018, trên sân khấu ngoài trời 25.000 m2 ở Cồn Hến, phường Cẩm An, Hội An với 500 diễn viên. Qua 5 màn trình diễn trong 60 phút, Ký Ức Hội An tái hiện lại lịch sử, văn hóa của Hội An, từ thuở khai hoang lập ấp đến thương cảng sầm uất. Câu chuyện sẽ đưa du khách ngược dòng thời gian về Hội An từ xa xưa, để có cảm giận rõ nét, sâu sắc hơn về con người, văn hóa, lịch sử và sự phát triển của thành phố này.

Trước đó, show diễn cũng từng được tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận hai kỷ lục: "Sân khấu ngoài trời lớn nhất Việt Nam" và "Chương trình biểu diễn nghệ thuật thường nhật có số lượng diễn viên tham gia đông nhất". Ảnh: Kiều Dương.

The Guide Awards là giải thưởng do ấn phẩm tiếng Anh "The Guide" thuộc Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng từ năm 1999 và thực hiện trong suốt 20 năm qua. Giải thưởng nhằm vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong sự phát triển của ngành du lịch, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào các hoạt động lữ hành. Kết quả giải thưởng căn cứ vào lượt bình chọn, đánh giá của độc giả, kết hợp với việc tác nghiệp, khảo sát các phương tiện truyền thông... Năm 2019 giải thưởng vinh danh 60 thương hiệu thuộc 4 nhóm sản phẩm, dịch vụ du lịch gồm: Khách sạn và căn hộ dịch vụ (Hotels & Serviced Apartments), khu nghỉ dưỡng (Resorts), nhà hàng và dịch vụ (Restaurants & Services), lữ hành và vận chuyển du lịch (Tours & Transportation).