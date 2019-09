Ahn So-hee từng là thành viên nhóm nhạc thần tượng Wonder Girls từ năm 2007 đến 2013, với những ca khúc nổi bật như Tell Me, So Hot và Nobody. Từ khi nghỉ hát, So-hee chuyển sang làm người mẫu và diễn viên - nổi tiếng nhất với vai phụ của bộ phim Train to Busan công chiếu năm 2016.