Vườn quốc gia Cửu Trại Câu sẽ mở cửa đón khách trở lại từ ngày 8/3, theo SCMP. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ được tham quan một phần của khu du lịch nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc này, thay vì toàn bộ như trước. Những địa điểm được phép tham quan là thác nước Nặc Nhật Lang, hồ Trường Hải, hồ Gương, hồ Ngũ sắc và hồ Thu Chính.

Cửu Trại Câu từng được mệnh danh là thiên đường hạ giới nhờ phong cảnh đẹp ít nơi có được. Ảnh: XH.

Chính phủ Trung Quốc cũng cho biết, du khách đến tham quan cần phải đăng ký theo nhóm và phải có bảo hiểm du lịch. Những du khách đi đơn lẻ sẽ không được phép vào công viên vì lý do an toàn. Trước khi trận động đất xảy ra vào hồi tháng 8/2017, nơi đây đón 20.000 du khách mỗi ngày. Hiện nay, chính quyền chỉ cho phép 2.000 khách ghé thăm mỗi ngày nhằm đảm bảo an toàn.

Giá vé vào cửa từ tháng 4 đến giữa tháng 11, thời điểm đẹp nhất để thăm Cửu Trại Câu, là 110 tệ (395.000 đồng). Thời điểm còn lại, giá vé là 40 tệ (143.000 đồng).

Ngày 8/8/2017, có ít nhất 24 người chết và gần 500 người bị thương trong trận động đất mạnh 7 độ ở Cửu Trại Câu và quanh khu vực này. Gần 60.000 người, phần lớn là du khách và dân làng đã được di tản sau khi mắc kẹt ở đây một đêm. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Tứ Xuyên kể từ năm 2008.