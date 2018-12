Đây là sự kiện ngoài trời được giới nghệ sĩ và công chúng trông đợi những ngày cuối năm 2018.

Khi tác phẩm tương tác với không gian và công chúng

Khác với những triển lãm thông thường bị ngăn cách bởi không gian kín, AIF kéo công chúng đến gần hơn với tác phẩm và thưởng thức tác phẩm theo cách rất riêng. Tại Flamingo Đại Lải Resort, các nghệ sĩ tự do sáng tạo, thể hiện cá tính và thăng hoa cảm xúc qua những tác phẩm nghệ thuật mang tinh thần gợi mở.

Đến đây, người xem sẽ được cảm nhận bên tai là thông reo, dòng chảy của hồ Đại Lải, trước mắt là những tác phẩm mang đương đại, ẩn chứa ý tưởng và chiều sâu cảm xúc của nghệ sĩ.

Các tác phẩm được trưng bày tại AIF 2018 được thể hiện theo nhiều trường phái, màu sắc, trên đa dạng chất liệu. Tác phẩm mang dấu ấn cá nhân của từng nghệ sĩ, diễn tả những tâm sự và trăn trở của họ về cuộc sống, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Tạ Duy, họa sĩ trẻ ở Hà Nội đã mang tranh thủy mặc đến triển lãm Art In The Forest 2018 chia sẻ: "Tôi luôn mong tác phẩm của mình được trưng bày ở vị trí trang trọng nhất có thể, vì lúc đó tác phẩm mới có thể phô diễn hết vẻ đẹp của nó. Một không gian như Art In The Forest đã cho tôi thỏa mãn được ham muốn cho tác phẩm của mình. Đây là cơ hội mà không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng may mắn có được".

Trần Thược , nghệ sĩ 9X duy nhất tham gia Triển lãm Art In The Forest 2018.

Là nghệ sĩ 9X duy nhất tham gia triển lãm AIF 2018, nhà điêu khắc Trần Thược khẳng định: "Các nghệ sĩ trẻ hiện nay thiếu các cơ hội "chạm ngõ" những chương trình nghệ thuật lớn. AIF là một sân chơi không phân biệt đối tượng hay phong cách, nghệ sĩ xem đây là cơ hội để đến gần hơn với công chúng, trong một không gian tương tác đa chiều và nhiều cảm hứng".

AIF tạo nên một "sân khấu" dành cho nghệ sĩ. Trong ảnh là tác phẩm trưng bày tại AIF 2018.

Với chủ đầu tư Flamingo Group, AIF là một không gian kết nối giữa nghệ thuật, nghệ sĩ và công chúng.

Dấu ấn của nghệ thuật đương đại

Triển lãm Art In The Forest được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015 và nhanh chóng trở thành sự kiện văn hóa nghệ thuật gây tiếng vang. Ngay lần thứ 2 tổ chức, AIF được Bộ Văn Hóa – Thể Thao và Du lịch bình chọn Top 5 sự kiện mỹ thuật tiêu biểu toàn quốc 2016. Tháng 6/2017, Flamingo Đại Lải Resort được xác lập kỷ lục "Khu resort có không gian nghệ thuật bên hồ lớn nhất Việt Nam" do Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chứng nhận.

Trải qua 3 mùa triển lãm, Art In The Forest trở thành sự kiện nghệ thuật tầm cỡ đáng mong đợi bởi mỗi kỳ AIF là một trải nghiệm mới về phong cách hội họa, điêu khắc trong mối quan hệ mật thiết với không gian trưng bày là rừng xanh Đại Lải. Hiện tại, gần 100 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và hội họa độc đáo được thực hiện bởi những nghệ sĩ trong và ngoài nước tích lũy qua các kỳ triển lãm đang được trưng bày giữa thiên nhiên. Ý tưởng biến nơi đây trở thành bảo tàng nghệ thuật đương đại trong rừng lớn nhất Việt Nam của chủ đầu tư Flamingo đã thành hình.

Những tác phẩm được trưng bày hài hòa giữa thiên nhiên trải dài từ cổng đến khắp các con đường nội khu của khu resort, mang lại cảm giác tự nhiên chứ không hề sắp đặt.

Tại lễ khai mạc triển lãm, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, phó Chủ tịch thường trực Hội mỹ thuật Việt Nam đánh giá: "Tôi cho rằng đây là một không gian công cộng mang màu sắc văn hóa lớn, có sự tương tác giữa công chúng và nghệ thuật, bất kỳ ai đến đây cũng cảm thấy nhẹ nhõm tận hưởng giá trị nghệ thuật".

Ông Đoàn hy vọng triển lãm tạo động lực thúc đẩy nghệ thuật phát triển và sẽ có sức lan tỏa đến các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Kim Ngân