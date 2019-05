Chiếc xích đu làm bằng gỗ tương tự ở Bali, Indonesia nằm trên một quả đồi ở Quảng Bình.

Đi vào hoạt động vài tháng trước, "xích đu tử thần" của một gia trại nhỏ trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng đang hút nhiều du khách, phần đông là khách nước ngoài.

Bali Swing là tên gọi của chiếc xích đu nằm sát một vách núi, cách thị trấn Ubud chừng 15 phút chạy xe máy. Đây là trò chơi hấp dẫn nhiều du khách khi tới Bali, đặc biệt là những người ưa mạo hiểm.

Xích đu được thiết kế với các chiều cao khác nhau, gồm 5 m, 15 m và 20 m. Khi trải nghiệm, khách còn được ngắm phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bên dưới. Những cánh rừng nhiệt đới, xen lẫn là hàng dừa xanh mướt.

Ở Quảng Bình, trò chơi này được đặt tên là Bong Lai Swing Adventure. Chiếc xích đu nằm gần một căn chòi gỗ, nơi du khách có thể nghỉ ngơi và hóng mát. Xích đu được thiết kế đủ một người ngồi. Dây thừng gắn chặt vào thân của hai gốc cây to. Nhờ hướng nhìn xuống thung lũng Bồng Lai ngập tràn cây xanh, xa xa là núi rừng chập chùng, địa điểm này nhanh chóng khiến du khách tò mò tìm tới.

Anh Nguyễn Văn Cường, chủ Wild Boar Eco Farm, cho hay, trò đu xích đu đã có mặt ở gia trại của anh cách đây 2 năm nhưng với quy mô nhỏ. "Phải mất một tháng để chúng tôi thiết kế và hoàn thành trò xích đu có quy mô như hiện tại", anh Cường nói.

Theo anh Cường, dây thừng hiện dài 7,5 m được nối từ hai cây tràm trồng cách đây 10 năm. Xích đu bay cao so với mặt nước suối khoảng 15 m. Người chơi luôn phải thắt dây an toàn khi trải nghiệm. "Khu vực này cũng có bệ xuất phát và bệ đáp, được thiết kế để đảm bảo an toàn cho du khách. Tùy lực đẩy, khách có thể 'bay' xa tới 10 m", anh Cường nói.

Với 80.000 đồng, du khách sẽ được vào tham quan gia trại, trải nghiệm các trò chơi kèm một phần nước uống. Tuy nhiên, không phải du khách nào cũng có thể tham gia trò chơi. "Chúng tôi luôn tư vấn và nói rõ các quy định trước để du khách hiểu thêm về trò chơi này. Những người trải nghiệm phải có bản lĩnh, không có các vấn đề về sức khoẻ và nặng dưới 80 kg", anh Cường nói.

Để đến đây, từ trung tâm Đồng Hới, du khách đi theo đường mòn Hồ Chí Minh Đông hướng lên vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, dài khoảng 40 km. Từ đường Hồ Chí Minh vào gia trại là 5 km. Các loại xe máy, ôtô 7 chỗ hoặc bán tải đều có thể đi vào, tuy nhiên đường nhiều đất sỏi, hơi khó đi.

Ngoài "xích đu tử thần", khách đến đây có thể thuê xe đạp để khám phá những con đường mòn trong rừng hoặc trải nghiệm chăn vịt, cưỡi trâu băng qua sông; khám phá nông trại kiểu Âu với nhiều loại rau, vườn hoa hoặc chụp ảnh cùng đàn cừu. Bạn cũng đừng quên thưởng thức đặc sản gà nướng Bồng Lai trứ danh.