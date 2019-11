Một nữ sinh họ Deng tử vong sau khi ngã từ núi Hoa Sơn, tỉnh Thiểm Tây.

Cuối tháng 10, Deng chia sẻ nhiều hình selfie của mình trên đường leo núi vào nhóm chat với bạn cùng lớp trước khi đột nhiên biến mất. Không thể liên hệ với nữ sinh, trường đại học của cô ở Hồ Nam gọi cảnh sát sau một ngày và báo với gia đình rằng con họ đang mất tích. Qua kiểm tra camera, cảnh sát xác nhận Deng đã ngã xuống phần phía tây của dãy núi khi đang mải chụp ảnh.

Núi Hoa Sơn là danh thắng tại tỉnh Thiểm Tây, nổi tiếng với những bậc thang dốc dứng và cung leo núi trên ván gỗ. Ảnh: TopChinaTravel.

Gia đình nạn nhân khẳng định rào chắn trên đỉnh núi không đủ kiên cố. Trong khi đó ban quản lý danh thắng cho rằng cô gái trên 18 tuổi đã đủ khả năng chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân.

Một công nhân họ Liu làm việc tại danh thắng núi Hoa Sơn cho biết Deng đã phớt lờ cảnh báo an toàn, dù có hai nhân viên đứng gần liên tục nhắc nhở du khách về các mối nguy hiểm. "Chúng tôi có bằng chứng để khẳng định chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho khách", Liu nói.

Ban quản lý danh thắng đồng ý viện trợ gia đình Deng 40.000 nhân dân tệ (hơn 131 triệu đồng) nhưng gia đình nạn nhân không đồng tình. Họ cho rằng ban quản lý phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho cái chết của con gái.

An An (Theo Asia One)