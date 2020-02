Khánh Hòa Hàng nghìn du khách Trung Quốc chưa thể xuất cảnh trở về quê sau lệnh dừng bay đến nước này do dịch viêm phổi cấp.

Ngày 3/2, ông Vi Duc Tuan (Quảng Tây, Trung Quốc) cho biết đến thăm người thân làm việc ở Nha Trang từ trước Tết Nguyên đán. Những ngày trước, ông đã tham quan vài điểm du lịch ở phố biển, còn giờ hạn chế ra ngoài để tránh dịch viêm phổi do virus corona (nCoV).

Nam du khách nói visa của ông còn thời hạn. Những ngày sống tại Nha Trang khá ổn. Nhưng hiện ông chờ thông tin để trở về nước. "Tôi liên tục trao đổi qua điện thoại với người thân ở quê nhà. Họ sức khỏe đều tốt, nên cũng an tâm", ông Vi Duc Tuan nói.

Tháp bà Ponagar ở Nha Trang ngày 3/2 vắng khách do ảnh hưởng của dịch viêm phổi. Ảnh: Xuân Ngọc.

Trong khi đó, quản lý khách sạn trên đường Trần Phú cho biết, một số khách Trung Quốc lưu trú ở đây hồi tháng 1, đến nay vẫn chưa trả phòng dù đã hết thời gian thuê. Tuy nhiên, dịch nCoV đang bùng phát, nên khách sạn vẫn bố trí các phòng đó để họ ở và chi phí khách trả. "Họ ít ra ngoài, chỉ loanh quanh khách sạn chờ để về nước", quản lý cho hay và từ chối cung cấp thêm.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND Khánh Hòa cho biết, hơn 5.360 người Trung Quốc đang ở địa phương, chưa thể xuất cảnh. Trong đó, hơn 4.800 người là khách du lịch; số còn lại nhà đầu tư, lao động được cấp cấp phép làm việc. Những người này đang chờ được hỗ trợ để trở về nước.

Giám đốc Sở Du lịch, ông Trần Việt Trung cho hay, khách Trung Quốc khi xuất nhập cảnh tại sân bay Quốc tế Cam Ranh sẽ do công an cửa khẩu quản lý thời điểm đó. Tuy nhiên, khi vào Khánh Hòa, họ lưu trú ở đâu thì rất khó quản lý, nhất là với khách đơn lẻ. Do vậy, Sở Du lịch đang làm việc với các đơn vị lữ hành, công ty chuyên tổ chức tour du lịch và khách sạn để nắm các dữ liệu về người Trung Quốc chưa xuất cảnh.

Theo ông Trung, có hàng nghìn du khách có nhu cầu trở về nước. Chuyên viên của đơn vị đang làm việc với các khách sạn, nhà nghỉ để đảm bảo khách Trung Quốc được lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh, ngoài ra giám sát để đảm bảo họ không bị kỳ thị.

Hôm 1/2, Cục Hàng không Việt Nam dừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Quốc và ngược lại để phòng virus corona. Trước đó, Khánh Hòa dừng các hoạt động đưa khách Trung Quốc đến địa phương. Năm 2019, tỉnh đón 2,4 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 70% khách quốc tế đến đây.

Xuân Ngọc