Du khách hóa người Dơi ở độ cao 4.000 m / Du khách tìm cách mở cửa máy bay ở độ cao trên 12.000 m

Sự cố xảy ra tại Movie World, công viên giải trí của Warner Bros, nằm ở Gold Coast, Australia. Những du khách đang tham gia trò chơi mạo hiểm tại vòng quay Doomsday Destroyer thì bất ngờ gặp sự cố.

Nhiều du khách bắt đầu khóc khi bị treo ngược giữa trời. Ảnh: News.

Vòng quay khi đưa khách lên độ cao 21 m thì bất ngờ dừng hoạt động. Nhiều khách bị treo ngược giữa không trung hơn 3 phút, News đưa tin ngày 1/2.

Trong video mà NineNews quay được, nhiều hành khách đã khóc và run lên khi bị treo ngược. Nhiều người hét lên hoảng sợ.

Công viên Movie World xác nhận sự cố xảy ra. CEO của công viên cũng cho biết các hành khách mắc kẹt đều được đưa xuống an toàn. Người này cũng giải thích việc vòng quay dừng lại đột ngột là do tác động của hệ thống "phanh an toàn".

"Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện và gây khó chịu cho khách hàng. Tuy nhiên, việc vui chơi an toàn của các bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".