Thái Lan hiện vượt Hàn Quốc về tốc độ tăng trưởng khách đến Việt Nam với mức trung bình 46%.

Khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm trong 3 tháng đầu năm 2019

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,4 triệu lượt, tăng nhẹ so với tháng trước và tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Bốn tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt hơn 5,9 triệu, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, Thái Lan là quốc gia có lượng khách đến Việt Nam tăng cao nhất với 46,5%. Khách Hàn Quốc hiện giữ mức tăng trưởng 23% so với cùng kỳ. Việc mở nhiều đường bay kết nối Thái Lan với các thành phố du lịch của Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt... được cho là thúc đẩy lượng khách giữa hai nước.

Ngoài ra, những thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt trong 4 tháng đầu năm nay là Đài Loan (tăng 25%), Philippines (tăng 24,4%), Malaysia (tăng gần 16%). Lượng khách đến từ một số nước châu Âu có xu hướng tăng như Đan Mạch và Thụy Sĩ (cùng tăng 12%), Na Uy (tăng 10%), Italy (tăng 10,5%).

So với cùng kỳ năm ngoái, thị trường khách Campuchia giảm gần một nửa. Các thị trường khách khác giảm là: Lào (giảm 19%), Phần Lan (giảm 10,5%), Australia (giảm 0,3%).

Tháng trước, khách Trung Quốc giảm 14% so với cùng kỳ. Con số này ở tháng 4 đã có cải thiện nhưng tính tổng 4 tháng đầu năm, lượng khách đến từ thị trường này vẫn giảm 3,8%.

Ước tính khách du lịch nội địa 4 tháng đầu năm 2019 đạt 31,5 triệu lượt, trong đó có 15,9 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 227.790 tỷ đồng, tăng 8,91% so với cùng kỳ năm 2018.