Người chơi leo núi khi trải nghiệm sẽ được níu cùng lúc bằng hai sợi dây. Trong đó một sợi do người chơi chủ động thả ra, nắm lại để xuống các vách đá. Sợi còn lại do hai hướng dẫn viên ở đỉnh núi và dưới mặt đất điều khiển, đề phòng khi khách bị lạc tay hướng dẫn viên sẽ giữ dây lại để đảm bảo an toàn. Tư thế tay cầm dây của người leo núi là tay trái cầm nút thắt phía trước bụng, tay phải nắm, nhả sợi dây phía bên hông, người nghiêng vuông góc với vách đá.