Phở Việt Nam đứng đầu danh sách các món súp ngon nhất châu Á

Nhà báo của CNN, Kate Springer, đã có hành trình đi khắp Hội An để tìm ra các quán bánh mì ngon nhất, giới thiệu với độc giả thế giới.

Đến Hội An, Kate may mắn gặp được một người nổi tiếng, ông Huỳnh Hữu Phước, nhà sáng lập của đơn vị tổ chức tour Eat Hội An và được ông chở đi khám phá nhiều nơi. Qua đó, Kate biết được "Hội An thực sự" không nằm ở khu phố cổ, mà là một địa điểm khác.

Phi Banh Mi

Theo ông Phước, người dân Hội An không quá quan tâm đến phố cổ như du khách. Nếu muốn ăn những thứ đậm chất Hội An nhất, phải đến Khu B. Một trong những quán bánh mì ngon nhất nơi đây chính là Phi Bánh Mì.

Nguyên liệu làm bánh luôn được chọn từ những loại thịt ba chỉ thơm ngon nhất. Bánh mì ở đây có nhiều loại rau thơm như húng quế, bạc hà, hành lá và tương ớt tự làm. Ảnh: CNN.

Đây là một cửa hàng nhỏ, nằm trên con phố yên tĩnh của đầu bếp Đỗ Văn Phi. Điểm đặc biệt của cửa hàng là thịt ba chỉ nướng từ những con lợn được chăn thả tự do. Hàng ngày, vào sáng sớm, anh Phi đều đi mua các nguyên liệu tươi sống, chọn ra miếng thịt ngon nhất.

Địa chỉ: 88 Thái Phiên, phường Minh An, Hội An.

Madam Khanh - Nữ hoàng bánh mì

Bà Nguyễn Thị Lộc, hay còn gọi là Madam Khanh mở cửa hàng vào những năm 1975 và dành nửa đời người để phát triển nó trước khi truyền lại cho con gái. Dù hiện ngoài 90 tuổi, bà vẫn thường ghé qua vào buổi sáng để giúp đỡ.

Các loại bánh ở đây đều thơm ngon với nhiều rau thơm tươi và sốt tự làm. Madam Khanh cũng có công thức riêng để làm pate từ gan lợn, chiên với hành lá nghiền, sả, tiêu, muối, cùng một chút bột ngọt.

Theo ông Phước, từ sau khi thế hệ thứ hai tiếp quản, thực đơn của cửa hàng đã có thêm nhiều món mới hơn, dễ thu hút khách phương Tây như bánh mì chay, bánh mì bò, cá, trứng ốp.

Địa chỉ: 115 Trần Cao Vân, phường Minh An, Hội An.

Bánh mì Sài Gòn ở Hội An

Người lập ra thương hiệu này là bà Tạ Thị Nghĩa, sinh ra tại TP HCM và chuyển đến Hội An cách đây 20 năm. Bà mở cửa hàng đầu tiên trong một ngách nhỏ rồi mở thêm một cơ sở cho con gái quản lý.

Chủ quán dùng thịt ba chỉ nhiều mỡ thay vì xá xíu, với rất nhiều ớt xanh, sốt mayonnaise tự làm từ trứng, dầu, sữa chua, tạo nên hương vị truyền thống phương Nam. Ảnh: CNN.

Dù quán chỉ là một gian hàng nhỏ với những chiếc ghế nhựa ven đường, bánh ở đây luôn mang hương vị "hảo hạng" từ mỗi thành phần nhỏ. Thịt ba chỉ với nhiều mỡ là một trong những nguyên liệu chính làm nên thương hiệu bánh mì này.

Nhưng thành phần đáng nhớ nhất là pate. Thường có một lò đốt củi đun các mẻ gan lợn tươi ngay cạnh quầy hàng. "Đây là cách chính xác để nấu pate chuẩn vị. Họ để pate cháy một chút cho hương vị đậm đà hơn. Phải rất kiên nhẫn chờ đợi mới có thể nấu được vị ngon nhất", ông Phước nói.

Như đúng cái tên của nó, bánh mì ở đây mang vị ngọt đặc trưng của miền Nam, vùng chịu ảnh hưởng của văn hóa Khmer nơi ăn rất nhiều đường cọ.

Địa chỉ: 151 Trần Hưng Đạo, Hội An.

Bánh mì Phượng

Cách đây khoảng bảy năm, một trong những đầu bếp, chuyên gia ẩm thực tài năng nhất thế giới Anthony Bourdain đã tới cửa hàng và nói rằng: "Đây là loại bánh mì ngon nhất thế giới". Từ đó, bánh mì Phượng trở nên nổi tiếng.

Bố mẹ của bà Trương Thị Phượng mở hàng bánh khoảng 55 năm trước. Cách đây 30 năm bà Phượng tiếp quản với khối lượng công việc khổng lồ, khi đó chồng bà là ông Đặng Ngọc Châu đã bỏ công việc cảnh sát, nghề nghiệp được khao khát lúc bấy giờ để giúp bà. Và rồi ông đã sáng chế ra những công thức nấu ăn, quy trình chế biến sáng tạo.

Ông Phước ngưỡng mộ: "Một người đàn ông từ bỏ công việc cao quý để làm bếp. Ông ấy có một tình yêu thật vĩ đại".

Địa chỉ: 2B Phan Chu Trinh, Cẩm Châu, Hội An.

Bánh mì Lành

Là một gian hàng nhỏ gần chùa Nam Quang, phía đông bắc Hội An, bánh mì Lành được người dân địa phương ưa chuộng khoảng 30 năm nay. Bà chủ tiệm bánh Khưu Thị Lành vốn được biết tới bởi kỹ năng làm bánh nhanh thoăn thoắt.

Bánh mì Lành là một gian hàng khá nhỏ gần chùa Nam Quang. Ảnh: CNN.

Bánh của bà Lành không quá mặn hoặc ngọt mà mang tới một hương vị thanh mát. Người dân thường ngồi sát ngay trước quầy bánh, vừa thường thức vừa trò chuyện.

Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An.

Thanh Hiền