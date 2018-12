Kolarbyn được biết đến là nơi có truyền thống lâu đời về làm than. "Nơi này các công nhân đã xây những túp lều mộc nhỏ để ngủ lại vào mùa đông khi họ khai thác gỗ và đốt than củi để sản xuất sắt. Sau đó một số người muốn gìn giữ nghề truyền thống làm than này nên đã quyết định tái tạo những túp lều để du khách có thể đến trải nghiệm”, Ahlsen nói.