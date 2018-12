Thay vì chọn một vùng ngoại ô yên tĩnh, đội tuyển Italy lựa chọn khách sạn 4 sao Courtyard by Mariott Montpellier, do kiến trúc sư nổi tiếng Jean Nouvel thiết kế. Khách sạn có thể dễ dàng tiếp cận bằng xe điện và chỉ cách trung tâm Grammont 10 phút. Nơi đây có 123 phòng với 5 phòng họp lớn, đồng thời cung cấp sân tập ngoài trời, nhà hàng Địa Trung Hải tuyệt đẹp và quầy bar ở sảnh chính. Ảnh: Courtyard by Mariott Montpellier.