The Myst Dong Khoi Boutique Hotel được The New York Times gợi ý là địa điểm lưu trú nên đến khi du khách tới du lịch tại TP HCM.

Miêu tả về The Myst Dong Khoi Boutique, Phóng viên của The New York Times viết: "Toạ lạc ngay giữa trung tâm tài chính và thương mại sầm uất và sôi động của thành phố, khách sạn The Myst Dong Khoi gồm 108 phòng với thiết kế độc đáo mang đậm phong cách đông dương tối giản và sang trọng đã trở nên một "ốc đảo huyền bí" được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến để lưu trú trong những chuyến du lịch và kỳ nghỉ dưỡng của mình".

The Myst Dong Khoi Boutique Hotel.

Tác giả cũng chia sẻ đây đã từng là nơi "điểm danh" của rất nhiều gương mặt người nổi tiếng quốc tế và Việt Nam như: người mẫu Lily Macmay, Thanh Hằng, Jolie Phạm, diễn viên Nhã Phương, Diễm My, nghệ sĩ Vũ Cát Tường...

Bài viết có tựa đề "Where to Stay, and Where to Eat Noodle Soup, in Ho Chi Minh City" (Ở đâu, ăn phở ở đâu trong TP HCM) đã giới thiệu 12 điểm đến nên ghé ở TP HCM ở các hạng mục: ở, ăn, chơi. Ngoài The Myst Dong Khoi Boutique Hotel, tác giả có kể đến những khách sạn nổi tiếng khác, một vài quán ăn ngon và các điểm vui chơi như: công viên Suối Tiên, Đoàn Lô tô Sài Gòn Tân thời, bảo tàng Phụ nữ miền Nam...

Khách sạn có 180 phòng, thiết kế theo phong cách châu Á.

The Myst Dong Khoi Boutique Hotel do Tập đoàn Silverland chuyên về đầu tư và quản lý khách sạn và dịch vụ lưu trú tại Việt Nam phát triển. Các thương hiệu thuộc tập đoàn này bao gồm: The Myst, chuỗi khách sạn boutique Silverland, chuỗi khách sạn thương mại với nhiều loại hình dịch vụ khác nhau.

Nha Trang