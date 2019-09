Tổng thống Mỹ được đánh giá là người am hiểu về các chuẩn mực sang trọng, và luôn mang đến khách thuê phòng trải nghiệm vượt mong đợi.

Trump International Hotel & Tower ở New York, Mỹ được độc giả của tạp chí Luxury Lifestyle có trụ sở tại Anh bình chọn là khách sạn tốt nhất thế giới. Gần 75.000 người đã tham gia lựa chọn. Nick Gibbens, Tổng biên tập tạp chí nói kết quả này cho thấy Trump là một bậc thầy về kinh doanh khách sạn.

Khách sạn có tầm nhìn ra công viên Trung tâm (Central Park) nổi tiếng. Ảnh: Trump International Hotel and Tower New York.

"Ông ấy hiểu thế nào là xa hoa và mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất có thể, và thường vượt qua sự mong đợi của họ. Ông ấy chỉ thuê những nhân viên khách sạn tốt nhất, và điều này đảm bảo mang đến khách kỳ nghỉ thú vị nhất", Nick nói.

Đứng thứ hai trong danh sách là khách sạn nằm trên hòn đảo tư nhân ở Fijji, nơi hoàng tử Harry và công nương Meghan Markle từng nghỉ. Vị trí thứ ba là Emirates Palace ở Abu Dhabi. Khách sạn này đứng đầu danh sách năm ngoái. Burj Al Arab ở Dubai đứng thứ 4 và khu nghỉ dưỡng Full Moon tại Maldives đứng thứ 5.

Các khách sạn còn lại trong top 10 là Atlantis Paradise Island, Bahamas; The Langham, Australia; The Dorchester, Anh; Trump International Hotel Washington, Mỹ; The Grand Hotel Les Trois Rois, Thụy Sĩ.

Ngoài ra, độc giả cũng bình chọn cho các hãng hàng không, sân bay, nhà điều hành tàu và nhà điều hành tour du lịch yêu thích. KLM có trụ sở ở Hà Lan là hãng hàng không bay chặng ngắn tốt nhất. Emirates của Dubai là hãng bay chặng dài tốt nhất. Heathrow, Anh là sân bay tốt nhất.

Anh Minh (Theo Luxury Lifestyle Magazine)