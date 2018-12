Đúng với đẳng cấp thương hiệu “làm mưa làm gió” trong phân khúc khách sạn nghỉ dưỡng trên khắp thế giới, Four Points by Sheraton Đà Nẵng ngay sau khi đi vào hoạt động đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng. Trong tháng đầu tiên kể từ khi Tập đoàn chủ quản Marriott International được chủ đầu tư Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam tại Đà Nẵng bàn giao cơ sở vật chất của khách sạn, lượng khách lưu trú tại đây phần lớn là giới doanh nhân.

Toàn bộ phòng nghỉ có tầm nhìn hướng biển hoặc vịnh Đà Nẵng.

Không khó để lý giải nguyên nhân nơi đây được các doanh nhân tin tưởng lựa chọn làm nơi lưu trú. Bởi cũng như hơn 300 “người anh em” khác trên thế giới, khách sạn tại Đà Nẵng phải đáp ứng tất cả tiêu chuẩn quốc tế từ Tập đoàn Marriott International, đặc biệt là quy trình cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất đẳng cấp cao.

Toàn bộ 390 phòng nghỉ đều được trang bị đầy đủ những tiện nghi hiện đại, với ban công hướng ra biển hoặc vịnh Đà Nẵng. Giường ngủ của khách sạn được thiết kế và cung cấp độc quyền cho thương hiệu này, với tên gọi “Four Points by Sheraton Four Comfort BedTM” nhằm đem đến giấc ngủ sâu và thoải mái nhất cho khách hàng – những người vốn luôn phải bận rộn với công việc kinh doanh của mình.

Không chỉ chăm chút cho khoảng thời gian nghỉ ngơi của khách doanh nhân, khách sạn còn thấu hiểu những nhu cầu về không gian đẳng cấp tổ chức hội họp, bàn thảo công việc của họ. Khách sạn có một phòng đại tiệc, 7 phòng họp lớn nhỏ theo tiêu chuẩn 5 sao. Đặc biệt, phòng họp Panorama sở hữu tầm nhìn bao quát toàn cảnh biển và bán đảo Sơn Trà, mang lại không gian làm việc gần gũi nhất với thiên nhiên.

Nhà hàng Eatery mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú và đẳng cấp nhất.

Ngoài những giờ làm việc, các doanh nhân lưu trú tại đây sẽ ấn tượng với không gian Horizon Bar – tọa lạc trên tầng 36 của khách sạn. Đây là nơi họ có thể thư thái tận hưởng “đặc sản” nổi tiếng toàn cầu của thương hiệu Four Points by Sheraton. Đó chính là bộ sưu tập bia tươi từ khắp nơi trên thế giới trứ danh mang tên Best Brew.

Bộ sưu tập bia trứ danh Best Brew luôn sẵn sàng phục vụ khách tại Horizon Bar.

Tầng 36 của khách sạn còn sở hữu bể bơi hiện đại, với tầm nhìn tuyệt hảo bao trọn cảnh quan và trao tặng quyền được “nuông chiều” tối đa các giác quan cho khách lưu trú tại khách sạn.

Một lý do nữa giúp khách sạn này trở thành địa chỉ được giới doanh nhân ưu tiên hàng đầu tại thành phố sông Hàn chính là vị trí đắc địa. Tọa lạc tại một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam và mặt tiền tuyến đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, tại đoạn giao lộ với Trần Hữu Tước, khách sạn thực sự là lựa chọn lý tưởng cho các du khách muốn thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố biển. Từ đây, chỉ mất ít phút thả bộ, du khách có thể hòa mình vào làn nước biển trong xanh, với hơn 5 phút đi taxi là du khách có thể đi vào trung tâm thành phố sầm uất.