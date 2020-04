Covid-19 khiến lượng khách quốc tế vào Việt Nam trong tháng 3 và cả quý I/2020 giảm sâu nhất trong vòng 10 năm gần đây.

Theo Tổng cục thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2020 giảm 63,8% so với tháng trước và giảm tới 68,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 3 tháng đầu năm 2020, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 3,7 triệu lượt người, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến từ châu Á giảm 21,1% so với cùng kỳ năm trước; khách châu Âu giảm 3,1%; khách châu Mỹ giảm 20,2%; khách châu Úc giảm 14,4%. Mức giảm mạnh nhất tập trung ở các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ... Đây là lần giảm đầu tiên về lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I, kể từ năm 2015. Nếu tính từ 2010, quý I/2020 khách quốc tế giảm sâu nhất. Trước đó, Việt Nam từng ghi nhận hai lần giảm vào năm 2015 và 2013.

Du khách quốc tế vắng bóng tại nhiều điểm đến trong nước kể từ tháng 2 và dự báo kéo dài cho đến hết năm nay. Trong ảnh là Nhà hát lớn Hà Nội vắng vẻ trong ngày giữa tháng 3. Ảnh: Kiều Dương.

Thống kê quý I chưa phản ánh hết thực trạng của du lịch trong nước - bức tranh sẽ rõ hơn vào quý II, sau khi Việt Nam đóng cửa hết các điểm tham quan, dừng đường bay quốc tế và cách ly toàn xã hội.

Theo ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương, ngành du lịch Việt Nam hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh và điều này dự kiến sẽ còn tiếp tục kéo dài tới hết năm 2020.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Lữ hành Fiditour cho rằng, với việc tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài và dừng tất cả các đường bay thương mại quốc tế, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam trong tháng 4 sẽ không có.

Thống kê lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I qua từng năm.

Nguyễn Nam