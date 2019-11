Trung Quốc Không được mang rượu qua cửa an ninh ga tàu, nữ hành khách đã uống hết chai rượu mạnh và bị say xỉn.

Sự việc diễn ra tại nhà ga đường sắt ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam vào đầu tháng 11. Một phụ nữ mang theo rượu đã bị cản lại tại cổng an ninh. Tiếc chai rượu vì phải để lại, người này mở nắp chai và uống hết trước khi vào trong.

Cô nói với nhân viên đường sắt rằng mình có thể lên tàu vì chỉ uống một ít. Tuy nhiên, người phụ nữ gục ngay xuống sân ga vì say xỉn, sau khi uống hết số rượu mạnh. Cuối cùng, nữ hành khách được đưa tới bệnh viện để điều trị và tình hình được cho là đã ổn định sau đó.

Hồi đầu tuần, một nam hành khách cũng gặp tình trạng tương tự tại nhà ga đường sắt tỉnh Hà Nam. Người này đã uống cạn một chai rượu dùng dở. May mắn thay, anh không bị say xỉn và vẫn lên tàu bình thường. Năm 2016, một người đàn ông say xỉn tại nhà ga ở tỉnh An Huy.

Anh Minh (Theo Shanghaiist)