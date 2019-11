Một khách hàng từng báo cho người quản lý Airbnb rằng họ muốn được hoàn trả toàn bộ tiền vì có một con ma trong nhà.

CEO Brian Chesky của nền tảng cho thuê phòng Airbnb vừa tiết lộ về một trong những lời phàn nàn lạ lùng nhất của khách hàng. "Ngày nọ, một khách hàng gọi chúng tôi và nói họ muốn được hoàn trả toàn bộ tiền. Lý do họ phàn nàn là ngôi nhà bị ma ám", Chesky nói.

Toàn bộ nhân viên của Chesky phải xác minh lời phàn nàn này và gọi cho chủ nhà, đoán rằng họ sẽ phủ nhận tất cả, sự việc khép lại vì không ai có ảnh chụp bằng chứng. "Thật không may, chủ nhà xác nhận phòng nghỉ có ma, và nói nó là một con ma thân thiện tên Stanley - điều họ đề cập trong phần mô tả về nơi cho thuê", Chesky nói.

Liên hệ với khách hàng trên, Chesky thuật lại toàn bộ lời của gia chủ và ngạc nhiên hơn khi họ nói vấn đề không phải vì nhà có ma, mà nó không hề thân thiện. "Chúng tôi biết về Stanley, đó là lý do chúng tôi đặt phòng. Nhưng Stanley hành hạ chúng tôi cả đêm", lời giải thích của khách càng khiến Chesky thêm khó hiểu.

Anh khẳng định đây không phải trường hợp hy hữu, khi bộ phận chăm sóc khách hàng của Airbnb nhận hàng triệu cuộc gọi từ khách mỗi ngày, trong đó có rất nhiều lời phàn nàn kỳ lạ. Ngay cả khi Chesky tự thuê phòng trên nền tảng của mình, CEO này cũng gặp cảnh dở khóc dở cười. Anh đặt nhà của một phụ nữ, phần mô tả nêu rõ nhà có một con vẹt. "Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt, cho đến lúc tới nơi tôi mới nhận ra đó là một căn hộ studio. Chủ nhà sẽ ở cùng tôi, với con vẹt. Cô ấy ngủ trên ghế sofa, tôi ngủ trên giường - cùng con vẹt", Chesky nói.

An An (Theo New York Post)

