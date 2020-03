Ấn Độ Được tuyên bố khỏi Covid-19 vào 15/3, du khách Italy tử vong vì ngừng tim vào 20/3.

Trước đó, bệnh nhân Andrey Carly, 69 tuổi, được điều trị tại bệnh viện SMS và chuyển sang một viện tư tại Jaipur vào 19/3. Đại diện bệnh viện SMS cho biết, Đại sứ quán Italy và vợ của bệnh nhân muốn chuyển ông sang bệnh viện tư nhân.

Một đội y bác sĩ của bệnh viện tư nhân đã tới đặt nội khí quản để đảm bảo an toàn khi di chuyển. "Tôi giữ liên lạc với các bác sĩ của bệnh viện tư. Sáng nay, ông ấy đã qua đời vì ngừng tim", một bác sĩ của SMS cho hay.

Ông Carly là một khách trong đoàn 23 người Italy du lịch Ấn Độ. Đến đêm 28/2, bệnh nhân có biểu hiện khó thở và được nhập viện xét nghiệp H1N1 cùng nCoV. Ngày 3/3, kết quả cho thấy ông và vợ đều dương tính với nCoV.

Bệnh nhân này được tuyên bố khỏi Covid-19 vào 15/3, song ông cũng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính di truyền và hút thuốc, nCoV đã gây tổn thương phổi.

Đến 20/3, Ấn Độ ghi nhận ít nhất 206 ca nhiễm bệnh và 5 trường hợp tử vong vì nCoV.

An An (Theo Times of India)