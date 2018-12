Bị 'chặt chém' 1.100 euro, du khách được ở bù khách sạn 5 sao / Kết đắng của blogger thích ở khách sạn sang nhưng không muốn trả tiền

Video hơn một phút ghi lại quá trình kiểm tra két sắt trong một khách sạn được người dùng tên LockPickingLawyer đăng tải trên You Tube ngày 21/1. Đoạn phim nhanh chóng gây chú ý với hơn 245.000 lượt xem.

Người kiểm tra cho rằng, nhiều người thuê phòng khách sạn vẫn tin tưởng rằng két sắt là nơi an toàn nhất để họ cất ví tiền, đồ vật có giá trị, hộ chiếu... Tuy nhiên trên thực tế, không phải bất kỳ thứ gì mang tên là "an toàn" cũng an toàn tuyệt đối.

Két sắt trong khách sạn có thực sự an toàn như bạn vẫn nghĩ? Thủ thuật mở két sắt không cần biết mật mã. Nguồn: Youtube.

Trong video, người đàn ông đã để một chai rượu vào bên trong, khóa két và đặt mật khẩu cá nhân. Sau đó, anh giả làm kẻ gian và tìm cách mở két sắt bằng cách ấn các dãy số ngẫu nhiên. Tất nhiên, vì mật khẩu sai nên két sắt không mở. Tuy nhiên, khi anh ấn mã số 999999 do nhà sản xuất đưa ra, cánh cửa tự động mở.

Người đàn ông giải thích rằng khi mua két về, khách sạn đã không đặt lại mật khẩu do nhà sản xuất sử dụng. Do vậy, ngoài mật khẩu riêng của du khách, kẻ gian sẽ dễ dàng mở két sắt bằng mật khẩu của nhà sản xuất. Và mật khẩu này thì ai cũng biết, chỉ cần họ ra hàng và tìm hiểu đúng loại két sắt khách sạn đang sử dụng. "Nếu bạn ở trong một khách sạn và cất giữ đồ giá trị, tốt nhất bạn nên hỏi khách sạn xem họ đã thay mật khẩu mới chưa".

Vấn đề an ninh cá nhân là ưu tiên hàng đầu cho du khách nếu muốn hưởng thụ kỳ nghỉ hạnh phúc. Hầu hết các khách sạn đều cung cấp dịch vụ két sắt để chống trộm hoặc các nhân viên không trung thực.