Năm nhà hàng và quán bar thuộc khu nghỉ dưỡng bên Bãi Kem đã giành chiến thắng với 10 giải thưởng từ World Luxury Restaurant Awards.

Sau khi được Travel + Leisure vinh danh ở vị trí thứ 6 trong top 100 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tiếp tục thắng lớn trong khuôn khổ giải thưởng World Luxury Restaurant Awards 2019, diễn ra tại St. Petersburg (Nga). Khu nghỉ dưỡng đã đạt 10 danh hiệu dành cho hệ thống 5 nhà hàng và quán bar đẳng cấp 5 sao.

Pink Pearl được vinh danh "Nhà hàng có không gian sang trọng bậc nhất thế giới", "Trải nghiệm ẩm thực sang trọng độc đáo hàng đầu Việt Nam".

Trong đó, nhà hàng buffet Tempus Fugit đạt hai danh hiệu "Ẩm thực quốc tế phong phú nhất thế giới" và "Nhà hàng theo chủ đề đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á". Nhà hàng nướng Red Rum với không gian mở hướng biển vinh hạnh được gọi tên ở giải thưởng "Nhà hàng nướng cao cấp nhất Việt Nam và "Nhà hàng hải sản cao cấp nhất Việt Nam".

Nhà hàng bánh và cà phê French & Co. gây bất ngờ với hai danh hiệu "Nhà hàng cà phê sang trọng bậc nhất thế giới" và "Nhà hàng có kiến trúc nội thất đẳng cấp nhất châu Á". Còn quán bar Department of Chemistry xuất sắc giành giải "Bar có kiến trúc ấn tượng nhất thế giới" và "Bar có không gian trải nghiệm đẳng cấp nhất châu Á" nhờ thiết kế độc đáo như một phòng thí nghiệm khoa học.

Đặc biệt, với lối kiến trúc xa hoa, lộng lẫy, những bữa tiệc đúng phong cách "Gatsby vĩ đại" và các món ăn đẳng cấp Michelin, nhà hàng cao cấp Pink Pearl được vinh danh "Nhà hàng có không gian sang trọng bậc nhất thế giới", "Trải nghiệm ẩm thực sang trọng độc đáo hàng đầu Việt Nam". Ngoài ra, bộ sưu tập hàng nghìn loại rượu lừng danh thế giới của "Biệt thự ngọc trai hồng" cũng vừa nhận giải thưởng xuất sắc từ tạp chí Wine Spectator Awards.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt, đẳng cấp.

Theo ông Ty Collins - Tổng Quản lý khu nghỉ dưỡng - bên cạnh hệ thống 234 phòng nghỉ tiện nghi, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay cùng chủ đầu tư Sun Group luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt, đẳng cấp, thậm chí lên đến cấp độ xa xỉ thông qua các dịch vụ gia tăng hạng sang. Chiến thắng tại giải thưởng World Luxury Restaurant Awards không chỉ là cột mốc đánh dấu thành công của các nhà hàng và bar trong khu resort, mà còn là động lực để JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tiếp tục hoàn thiện và sáng tạo thêm nhiều tiện ích cao cấp.

Chính thức mở cửa đón du khách từ năm 2016, đến nay, "tuyệt tác bên bãi Kem" của kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng và Tập đoàn Marriott International quản lý vận hành đã ghi thêm vào danh sách giải thưởng nhiều danh hiệu danh giá trong khu vực và trên thế giới. JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay cũng trở thành một trong những điểm đến quen thuộc của các tỷ phú, giới nhà giàu và nhiều ngôi sao trong nước lẫn quốc tế.

Du khách sẽ trở thành "học giả" thư thái khám phá thế giới học đường với 19 phân khoa khác nhau, từ Tự nhiên, Xã hội, Hóa học đến Động vật học... ngay tại không gian nghỉ dưỡng mang hình hài ngôi trường đại học Lamarck, trong trí tưởng tượng của Bill Bensley.

Quán bar Department of Chemistry giành giải "Bar có kiến trúc ấn tượng nhất thế giới" và "Bar có không gian trải nghiệm đẳng cấp nhất châu Á".

Không gian kiến trúc nhuốm màu giả tưởng, cảm xúc được hòa mình với thiên nhiên của Bãi Kem - top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới do Flight Network bình chọn, hay một liệu pháp spa ở thượng tầng của thư giãn... chưa phải là những trải nghiệm đỉnh nhất ở khu nghỉ này. Hành trình nghỉ dưỡng ở top 100 "Khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới 2019" sẽ gây ấn tượng hơn nếu bạn được tận hưởng những điều thú vị tại năm nhà hàng và quầy bar của resort.

Nhà hàng Tempus Fugit, với những khung cửa sổ xanh đầy nắng thết đãi du khách những món ăn đến từ nhiều đất nước khác nhau như món Âu, Nhật Bản, Việt Nam. Red Rum ngay sát bờ biển đẹp, là điểm đến để phiêu du với âm nhạc, cảnh sắc, rượu và những món nướng thơm ngon. French & Co nằm trên khu phố Rue De Lamarck gợi nhớ một quán cà phê Pháp cổ điển mang tới bữa trà chiều đúng chuẩn Paris. Tại Department of Chemistry Bar, các bartender thôi miên thực khách bằng nghệ thuật pha chế rượu đỉnh cao trong không gian âm nhạc thời thượng cùng khung cảnh hùng vĩ của vịnh Ngọc Bích.

Và đỉnh cao ẩm thực của JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay nằm ở Pink Pearl. Mang vẻ đẹp ấn tượng của một không gian tiệc tùng lộng lẫy như trong bộ phim "Gatsby vĩ đại", Pink Pearl ghi điểm nhờ kiến trúc độc đáo và những món ăn cao cấp, được chuẩn bị bởi đầu bếp trứ danh Amine Lakhdari - người từng làm việc tại nhiều nhà hàng hạng sao Michelin chuyên về ẩm thực cao cấp của Pháp.

Mỗi nhà hàng là một đỉnh cao ẩm thực và đó là lý do cả năm nhà hàng và quán bar thuộc khu nghỉ dưỡng bên Bãi Kem đã giành chiến thắng với 10 giải thưởng từ World Luxury Restaurant Awards. Cùng với loạt danh hiệu vừa đón nhận từ World Best Awards 2019 do Travel & Leisure tổ chức, những giải thưởng mới này là dấu mốc quan trọng của JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, góp phần làm nên vị thế mới của Nam Phú Quốc trên bản đồ ẩm thực cao cấp khu vực và thế giới.

Được thành lập năm 2015, World Luxury Restaurant Awards là giải thưởng uy tín, đánh giá mức độ nổi tiếng, chất lượng dịch vụ, trải nghiệm ẩm thực và lựa chọn thực đơn của các nhà hàng trên thế giới thông qua 100.000 phiếu bầu chọn mỗi năm từ khách hàng, khách du lịch, cộng đồng online, nhà điều hành tour...

Nhằm tri ân du khách đã nghỉ dưỡng và bình chọn cho resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tung chương trình "Ưu đãi đặc biệt" tặng ngay tài khoản sử dụng dịch vụ spa và ẩm thực tại resort lên đến 4 triệu đồng. Chương trình áp dụng khi khách đặt phòng ngay hôm nay đến hết 31/8. Thông tin liên hệ hotline 0297 377 9999 hoặc truy cập website www.jwmarriottphuquocresort.com.

Thư Kỳ