Chó nổi tiếng là loài vật thông minh, chúng có thể nhanh nhạy học những mệnh lệnh từ con người nhưng có lẽ hiếm chú chó nào làm được như Jim - chú chó phi thường trong lòng người dân bang Louisiana, Mỹ.

Jim nổi tiếng đến mức nó có hẳn một website riêng đứng tên mình, kèm phần giới thiệu như một blogger thực thụ: "Tôi là một chú chó Llewellyn Setter từng sống tại Marshall, Missouri gần hết cuộc đời. Nhưng tôi đã đi khắp nước Mỹ để cho mọi người thấy tài năng đáng kinh ngạc của mình. Tôi có thể đoán trước tương lai, hiểu nhiều ngôn ngữ và thực hiện chính xác yêu cầu của ông chủ, đó là lý do người ta gọi tôi là chú chó phi thường. Những người thực tế có thể nghĩ đây chỉ là trò bịp, nhưng chắc chắn bạn sẽ tin nếu biết nhiều hơn về tôi".

Chào đời vào một ngày tháng 3/1925, Jim như "vịt bầu giữa đàn thiên nga" so với anh chị em trong đàn. Bởi, chó săn thuần chủng Llewellyn Setter như Jim luôn được sang tay chủ mới với giá khoảng 25 USD - khoản tiền không nhỏ vào thời ấy. Nhưng ông Sam VanArsdale đã đón Jim về khi chỉ phải trả chưa tới một nửa mức này.

Chân dung của Jim. Ảnh: Riverfront Times.

Những ngày đầu, có lẽ Sam đã luôn phải nghĩ tới câu nói "tiền nào của nấy", khi mọi nỗ lực huấn luyện Jim đều thất bại. Nó chỉ nằm dưới tán cây ngắm nhìn thầy giáo dạy dỗ ba chú chó săn khác. Song tới khi theo chân Sam ra cánh đồng lần đầu tiên, ngay lập tức Jim chọn chính xác điểm rơi và đợi phát súng quyết định của chủ. Khi con chim bị bắn hạ, nó nhanh chóng tha về cho Sam. Nó càng bộc lộ rõ kỹ năng tuyệt vời của mình khi biết nơi nào có tổ chim, và nhất quyết không đi săn những chỗ không có mồi.

Là thợ săn chinh phạt từ bang này sang bang khác, Sam giữ Jim bên mình trên mọi chuyến đi và để ý tới số lượng chim mà hai "thầy trò" bắt được. Ông ngừng đếm khi tới con số 5.000 - bởi chưa có chú chó nào làm được điều tương tự. Tạp chí Outdoor Life đặt tên Jim là "Chú chó săn quốc dân".

Tuy nhiên, tài năng của Jim không chỉ dừng lại ở những chuyến đi săn - bí mật Sam tình cờ phát hiện. Đó là một ngày nóng nực, Sam và Jim đang ở trên một cánh đồng, ông nói: "Hãy ra kia và nghỉ một lát dưới tán cây hồ đào đi". Mặc dù khu rừng gần đó có vô số loại cây, Jim đã tới chỗ cây hồ đào. Bất ngờ trước việc này, Sam liền bảo Jim đi tới một cây óc chó, cây tuyết tùng, một gốc cây bị chặt, một lon thiếc... nó đều thực hiện chuẩn xác và nhanh chóng.

Điều này đánh dấu sự khởi đầu cho hàng loạt thứ tuyệt vời Jim có thể làm theo lệnh. Khi được bảo ra phố tìm một chiếc xe hơi theo thương hiệu, màu sắc, biển hiệu, biển ngoại bang... Jim đều làm được. Giữa đám đông, nó biết ai là "người đàn ông bán kim khí", ai "chăm sóc người già" hay ai là "khách du lịch đến từ Kansas"...

Không chỉ vậy, Jim biết làm đúng những câu lệnh nói bằng bất cứ ngôn ngữ gì từ tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Đức và thậm chí là từ viết tắt hay mã Morse. Jim cũng có thể đoán trước tương lai, nó đã dự đoán chính xác nhà vô địch của 7 giải đua ngựa Kentucky Derby, chiến thắng của đội Yankee trong giải bóng chày thế giới 1936 hay cả giới tính em bé trong bụng các bà bầu.

Sam cẩn thận sắp xếp buổi hẹn với A. J. Durant, bác sĩ thú y trưởng tại Đại học Missouri. Ông ấy không tìm ra bất cứ điều gì bất thường về thể chất của Jim so với những con chó khác, song nhận định nó "mang khả năng phi thường có thể không bao giờ xuất hiện ở con chó nào nữa". Nó còn vượt qua bài kiểm tra của một nhóm sinh viên, xuất sắc hoàn thành từng mệnh lệnh được giao.

Năm 1935, Jim trình diễn trước công chúng tại khách sạn Kemmerer Hotel ở Kemmerer, bang Wyoming. Sau buổi diễn thành công, tờ báo Gazette of Kemmerer ra ngày 30/8/1935 đã gọi Jim là "Chú chó kỳ diệu".

Jim cũng phô diễn tài năng tại toà nhà Quốc hội tiểu bang Missouri và hội chợ bang Missouri State Fair tại thành phố Sedalia. Những nhà báo có mặt đều kinh ngạc trước màn trình diễn của Jim và tường thuật lại những điều khó tin họ đã thấy. Danh tiếng của Jim vượt ra ngoài lãnh thổ Mỹ, nó đã lên sóng chương trình thực tế Ripley's Believe It or Not (Tin hay không tuỳ bạn).

Qua nhiều năm, Sam luôn giữ Jim gần bên mình, lo lắng chó cưng sẽ bị những tay cờ bạc bắt cóc hoặc hãm hại. Cũng vì thế ông từ chối hợp đồng giá trị tới 350.000 USD của hãng Paramount hay vô số lời đề nghị quảng cáo từ những công ty sản xuất thức ăn cho chó để không phải xa Jim.

Bi kịch xảy đến vào ngày 18/3/1937, Jim bất ngờ gục ngã khi cùng chủ đi săn ven hồ Ozarks. Những bác sĩ thú y không thể làm gì hơn để giữ lại Jim. Sam coi chó cưng của mình như người nhà, vì vậy ông mong muốn chôn cất nó tại khu đất của gia đình mình trong nghĩa trang công viên Ridge. Nhưng giới chức địa phương không đồng ý để mộ của một chú chó lại đặt chung với người, chỉ cho phép Sam chôn cất nó bên ngoài, sát hàng rào nghĩa trang. Sau đó, nghĩa trang mở rộng, mộ của Jim giờ nằm giữa những bia mộ của cư dân thị trấn. Theo lời người coi sóc nghĩa trang, hầu như mỗi ngày đều có người tới thăm những ngôi mộ và hỏi Jim nằm đâu.

Bia mộ của Jim. Ảnh: Eyeoh4.

Người dân Marshall quyết định làm tất cả để huyền thoại về Jim sống mãi. Ngày 1/5/1999, khu vườn tưởng niệm Jim ra đời. Nằm giữa khuôn viên là bức tượng của Jim cùng hàng loạt bảng hiệu kể về cuộc đời chú chó phi thường. Ngay cạnh khu vườn là một bảo tàng, nơi du khách có thể tìm hiểu sâu hơn về tài năng hiếm có của Jim. Khu vườn và bảo tàng đều gần trung tâm thị trấn, nơi diễn ra Ngày của Jim - chú chó phi thường tổ chức thường niên vào tháng 5 và nếu may mắn, bạn có thể tham gia cuộc thi ăn hot dog.