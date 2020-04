UAE Người phụ nữ Australia - hiện đã hồi phục - bị phát hiện nhiễm nCoV khi quá cảnh tại sân bay Dubai.

Wendy Hocking, 55 tuổi, một nhà trị liệu đến từ Australia, không hề biết UAE có hệ thống y tế tuyệt vời thế nào cho đến khi nhập viện, nơi giúp cô hồi phục khỏi Covid-19.

17 ngày trong phòng áp lực âm tại bệnh viện Prime, Dubai kết thúc, Wendy có kết quả âm tính với nCoV sau bốn lần xét nghiệm. Cô hạnh phúc, khỏe mạnh và lạc quan khi cuối cùng các bác sĩ đã tuyên bố khỏi bệnh. Ảnh: Wendy Hocking.

Những dấu hiệu đầu tiên

Trước đó, Wendy cùng chồng bay về Melbourne, Australia sau kỳ nghỉ tại London vào 12/3 - khi Covid-19 đang dần lây lan thành đại dịch toàn cầu. Họ quá cảnh tại Dubai ba ngày.

"Khi ấy mới chỉ có Trung Quốc, Italy và Iran xuất hiện trên tin tức, và chúng tôi không hề biết rằng Anh cũng là tâm dịch. Do tôi bị say tàu xe, chúng tôi đặt trước một chuyến bay quá cảnh ba ngày tại Dubai để có thời gian nghỉ ngơi", Wendy nói. Chuyến bay vào vùng nhiễu động nhiều lần, và cô nghĩ rằng cơn say khiến mình cảm thấy yếu hơn với cảm giác vô cùng mệt mỏi, kèm theo đau đầu.

Khi vợ chồng cô đến Dubai, họ không cần xin visa. "Mọi chuyện dường như đều ổn thỏa. Tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu trong người nhưng tôi nghĩ là do mệt mỏi vì chuyến bay dài 7 tiếng", Wendy nhớ lại.

Tuy nhiên, khi đi qua cửa quét nhiệt trong sảnh, hai du khách bị yêu cầu bước ra ngoài do thân nhiệt của Wendy 38 độ C. Nhân viên sân bay khuyên họ đến cơ sở y tế gần nhất, bệnh viện Prime, để xét nghiệm thêm. Tại bệnh viện, bác sĩ lấy dịch họng của Wendy và khuyên tự cách ly trong phòng khách sạn cho đến khi có kết quả.

Hành khách đeo khẩu trang tại sân bay quốc tế Dubai. UAE ghi nhận trường hợp nhiễm nCoV đầu tiên tại Dubai vào ngày 29/1. Ảnh: Reuters.

Vốn là một chuyên gia sức khỏe, Wendy tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tự cách ly xã hội hoàn toàn, gọi đồ online, và yêu cầu người phục vụ đặt thức ăn trước cửa phòng để cô tự lấy khi họ rời đi. Cô có những triệu chứng ban đầu như đau đầu, đau họng và sốt. Đến 16/3, bệnh viện thông báo Wendy dương tính với nCoV, cô lập tức được chuyển vào khu cách ly đặc biệt với đầy đủ thiết bị điều trị Covid-19.

"Tôi bị sốc trước những kết quả này vì vợ chồng tôi không hề biết Anh có mức độ lây nhiễm cao đến vậy. Thật nhẹ nhõm khi sân bay và bệnh viện chủ động sàng lọc hành khách, xét nghiệm và cho cô nhập viện - điều đó đóng một vai trò lớn trong quá trình hồi phục của tôi", nữ du khách Australia bày tỏ.

Khi Wendy nhập viện, chồng cô mới được xét nghiệm dịch họng và tự cách ly trong khách sạn. Bệnh viện giữ liên lạc với khách sạn, nơi các nhân viên được hướng dẫn xử lý khủng hoảng và khử trùng toàn bộ cơ sở hạ tầng.

Trở bệnh

10 ngày tiếp theo, bệnh tình của Wendy nghiêm trọng hơn. "Tôi không thở gấp, vì virus chưa bao giờ tấn công tới đường hô hấp hay phổi, do các bác sĩ can thiệp kịp thời", cô kể lại.

Bác sĩ đã điều trị cho Wendy theo từng triệu chứng, nhưng những biểu hiện tương tự của bệnh cúm nặng hơn gấp 10 lần: đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn và chán ăn.

"Tôi thấy thật may mắn vì điều khó chịu nhất chỉ là mất ngủ, tất cả những gì tôi phải làm là nhấn nút. Một y tá sẽ đến cho tôi thuốc giảm đau, an thần hoặc truyền nước", cô tâm sự.

Wendy cảm động trước lòng tận tụy của bác sĩ và y tá, những người vào phòng cô trong những bộ đồ bảo hộ kín mít. "Đó là chuyến đi đầu tiên của tôi đến UAE, tôi không hề biết rằng nơi này có hệ thống chăm sóc sức khoẻ tân tiến đến vậy, và không nghĩ mình sẽ dành phần lớn thời gian của chuyến thăm đầu tiên để cách ly", cô bộc bạch.

Đến 23/3, nữ du khách này bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, và kết quả âm tính lần đầu tiên. Một tuần cô phải trải qua ba lần xét nghiệm, cách một ngày lấy mẫu một lần. Khi mọi xét nghiệm đều âm tính, Wendy được xuất viện và quay lại khách sạn tự cách ly trong phòng.

Tiếp tục cách ly

Wendy tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các biện pháp cách ly, không gặp ai trong khách sạn, thậm chí không rời khỏi phòng. Gia đình động viên cô rất nhiều, cậu con trai ngày nào cũng nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Nữ du khách thường xuyên cập nhật tình hình của chồng, anh vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu tiên và chờ cho đến khi được chứng nhận khỏi bệnh.

"Tôi muốn nhắn nhủ với mọi người, đừng bao giờ coi thường bất kỳ triệu chứng nào giống cúm. Hãy đến bệnh viện gần nhất, tôi đã có thể bình phục nhờ sự chăm sóc tuyệt vời. Điều quan trọng nữa là tự cách ly nếu bạn nghi ngờ nhiễm virus", Wendy chia sẻ.

Nữ du khách Australia muốn mọi người biết rằng luôn có hy vọng cho những người tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid-19 và đại dịch này hoàn toàn có thể bị dập tắt. Cô nhận định, mọi người không nên ngại tìm kiếm sự giúp đỡ hay lo lắng về 14 ngày cách ly sau khi bình phục. Để tránh ảnh hưởng tới người khác, người bệnh buộc phải ở nhà và cắt đứt chuỗi truyền nhiễm.

Nhiều nước đang biến khách sạn thành khu cách ly tập trung. Trong hình là một khách sạn tại Jordan, nơi có khoảng 34 khách sạn bốn và năm sao trở thành khu cách ly cho hơn 3.100 người. Chính phủ nước này ước tính chi phí cách ly là 169 - 253 USD một ngày. Ảnh: Yazan Hamed/Middle East Eye.

Vợ chồng Wendy sẽ lưu lại Dubai thêm một thời gian dài và đợi những đường bay quốc tế trở lại bình thường. Trong lúc đó, công ty bảo hiểm giúp họ chi trả hoá đơn y tế và hỗ trợ tài chính trong giai đoạn khó khăn này. Wendy muốn trở lại Dubai trong một lần khác, khi cô vui vẻ và khoẻ mạnh hơn để có thể tận hưởng những điều tươi đẹp ở đó.

Bảo Ngọc (Theo Gulf News)