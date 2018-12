Ngày 20/8, Sở Du lịch và Giao thông vận tải TP Đà Nẵng cùng 40 doanh nghiệp vận tải, lữ hành ký cam kết lắp camera cho 110 ôtô vận chuyển khách.

Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình cho biết, thành phố có hơn 2.200 ôtô được cấp phù hiệu vận chuyển du lịch. Tuy nhiên, mới chỉ có 27 trong số 257 xe trên 30 chỗ đã lắp đặt camera.

Các đơn vị đã sử dụng thiết bị cho biết, thiết bị giúp quản lý được lái xe, phụ xe về tác phong, văn hóa, văn minh phục vụ khách; quản lý được tài sản cho khách; xử lý các sự việc bằng cách trích xuất video.

Ông Bình nói, hiện nay chưa có quy định rõ ràng nên việc lắp đặt camera chủ yếu qua việc vận động. Nhiều đơn vị chưa dùng thiết bị đưa ra các lý do như e ngại ảnh hưởng đến riêng tư của khách, tốn kém kinh phí, phương tiện vận hành liên tục nên không có thời gian đi lắp đặt...

Với các xe đã lắp đặt camera, ông Bình đề nghị lãnh đạo thành phố có chính sách ưu tiên hỗ trợ phí đỗ xe; làm việc với nhà cung cấp để giảm bớt giá thành; CSGT, Thanh tra giao thông và cảnh sát trật tự giảm việc kiểm tra khi xe đang lưu thông để không gây phiền hà cho du khách.

Ông Đặng Việt Dũng - Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho biết số lượng xe du lịch lắp đặt camera trên địa bàn thành phố còn ít, nên cần sự đồng thuận và quyết tâm của các doanh nghiệp trong thời gian tới vì mục tiêu "môi trường du lịch bền vững".

Theo ông Dũng, việc quan trọng nhất là phải quản lý, sử dụng dữ liệu hiệu quả. "Một đồng vốn chúng ta bỏ ra cũng phải suy nghĩ làm sao lấy lại hiệu quả ngay, để thấy việc lắp đặt thiết bị này là hợp lý và không phải băn khoăn về chuyện đã bỏ vốn ra", ông Dũng nói thêm.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Du lịch phải họp cùng các đơn vị lữ hành, dịch vụ vận tải để chốt phương án và thời gian lắp camera cho toàn bộ xe vận tải du khách toàn thành phố.

Trước đó, tại buổi gặp mặt doanh nghiệp du lịch sáng 11/8, ông Chế Viết Đông, hướng dẫn viên tiếng Trung, cho rằng thành phố cần làm ngay việc lắp đặt camera trên xe khách, nhằm đảm bảo quyền lợi cho du khách và quản lý được tình trạng hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động trái phép. Hiện nay, nhiều người Việt Nam ngồi trên xe và có hợp đồng hướng dẫn khách nhưng làm lơ để hướng dẫn viên người nước ngoài thực hiện việc dẫn đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách du lịch đến Đà Nẵng đạt hơn 4 triệu lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách quốc tế đạt 1,6 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 52% so với cùng kỳ 2017. Lượng khách du lịch quốc tế tập trung tại hai thị trường trọng điểm gồm Hàn Quốc và Trung Quốc. Khách Hàn Quốc đạt hơn 800.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2017. Khách Trung Quốc đạt gần 370.000 lượt, tăng 36%.