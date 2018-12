7 đại diện Việt được vinh danh tại Giải thưởng Khách sạn Quốc tế / Đề xuất áp dụng visa chung cho 10 nước ASEAN

Năm 2016, Việt Nam có 34 cơ sở lưu trú du lịch được trao danh hiệu Nhãn xanh ASEAN. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam có 3 cụm nhà có phòng cho khách du lịch thuê được trao giải thưởng ASEAN.

Homestay ở An Bàng, Hội An. Ảnh: TripAdvisor.

Tiêu chuẩn khách sạn xanh ASEAN được các nước thành viên ASEAN xây dựng từ năm 2006 và công bố trong hai thời điểm. Lần thứ nhất tại Thái Lan năm 2008 và lần thứ hai tại Brunei năm 2012. Hàng năm có 10 cơ sở lưu trú của mỗi nước thành viên được đề cử trao tặng danh hiệu này.

Tiêu chuẩn nhà có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN được các nước thành viên xây dựng từ năm 2011 và công bố vào năm 2012. Hàng năm có 5 cụm nhà có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN, mỗi cụm có ít nhất 5 nhà homestay của mỗi nước thành viên được đề cử trao tặng danh hiệu này.

10 cơ sở được trao tặng danh hiệu Khách sạn Xanh ASEAN giai đoạn 2016 - 2018:

Khách sạn Bến Thành - Rex Hotel, TP HCM

Khách sạn Chains Caravelle, TP HCM

Khách sạn Cửu Long - Majestic Hotel, TP HCM

Khách sạn Đồng Khởi - Grand Hotel, TP HCM

Khách sạn InterContinental Westlake, Hà Nội

Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Thuận Bay, Khánh Hòa

Khách sạn Sheraton Saigon, TP HCM

Khách sạn Equatorial, TP HCM

Khách sạn Sunrise Nha Trang, Khánh Hòa

Khách sạn nghỉ dưỡng Hoàng Anh Đất Xanh Đà Lạt Resort, Lâm Đồng.

3 cụm homestay được trao tặng danh hiệu Khách sạn Xanh ASEAN giai đoạn 2016 - 2018

Nhóm hộ dân cho thuê phòng homestay tại Bắc Hà, Lào Cai

Điểm du lịch cộng đồng xóm Lác, Mai Châu, Hòa Bình

Cộng đồng làng chài ven biển An Bàng (An Bang Seaside Village Homestay), Hội An, Quảng Nam.

Đối với các khách sạn được dán nhãn Xanh ASEAN phải đáp ứng tiêu chuẩn như có chính sách và biện pháp môi trường trong hoạt động của khách sạn, sử dụng sản phẩm xanh, quản lý chất thải rắn, sử dụng hiệu quả nguồn nước, quản lý chất lượng không khí, kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn. Nhà dân có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN phải đáp ứng các tiêu chuẩn về dịch vụ buồng phòng, quản lý, gần địa điểm du lịch, an ninh, an toàn và các nguyên tắc bền vững.

Vy An