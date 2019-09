Hai đôi bò băng băng về đích. Phía ngoài ruộng vang lên tiếng vỗ tay, hò reo của hàng trăm khán giả trong âm nhạc dân tộc, tiếng hét của những người điều khiển trên đường đua để thúc bò bứt phá về đích.

Kết quả chung cuộc, đôi bò của ông Đặng Văn Em (xã An Cư) đạt giải nhất; đôi bò của ông Lê Thanh Phong (xã An Phú, Tịnh Biên) đạt giải nhì và giải ba thuộc về đôi bò của ông Nguyễn Phước Sang (xã An Phú).