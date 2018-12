Liên Hợp Quốc cảnh báo Hội An nguy cơ biến đổi khí hậu / Chợ Hội An vào top thiên đường ẩm thực trên thế giới

Thành phố Hội An vừa kêu gọi cộng đồng và du khách hưởng ứng "Ngày không ăn thịt vì môi trường và sức khỏe" tổ chức hôm 16/8. Đây là hoạt động nhằm ủng hộ lối sống lành mạnh, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời, kêu gọi sự thức tỉnh của con người về mối liên hệ giữa thói quen ăn uống với sức khỏe và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Theo đó, ngày 16/8, tại vườn tượng An Hội sẽ mở các gian hàng ẩm thực chay với các món ăn được chế biến phong phú, độc đáo; hứa hẹn mang lại cho người dân và du khách những phong vị hấp dẫn trong việc thưởng thức ẩm thực chay.

Hội An cũng nổi tiếng với các món chay như cơm, bún chay. Ảnh: hoian-tourism

Ngày không ăn thịt được tổ chức nhân sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản và Ngày hội Hoa đăng - Báo hiếu, Hội An 2016”. Đây cũng là hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Hội An trở thành thành phố “Sinh thái – Văn hóa – Du lịch”, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Hội An tới du khách.

Nhiều thành phố lớn trên thế giới đã đưa ra quy định về “Ngày không ăn thịt hàng tuần” nhằm khắc phục những ảnh hưởng bất lợi của động vật nuôi tới môi trường như: Ghent (Bỉ), San Francisco, Philadelphia, Los Angeles (Mỹ)…

