Ba quán cà phê lý tưởng để đổi gió cuối tuần ở Hà Nội / Quán sữa đậu nành ở Đà Lạt ken đặc khách dịp cuối tuần

Dưới đây là một số hoạt động gợi ý cho bạn trong ngày tổ chức Giờ Trái đất.

Hoạt động cộng đồng

Tại Hà Nội, tối 24/3 sẽ diễn ra Lễ tắt đèn của Giờ Trái đất ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trước Nhà hát Lớn. Chương trình có sự góp mặt của các đại sứ như Hoa hậu H’Hen Nie, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, ca sĩ Bảo Trâm, diễn viên Việt Anh, MC - Á hậu Thụy Vân, MC Danh Tùng. Ngoài giao lưu, chia sẻ về các hoạt động, ý nghĩa của sự kiện Giờ Trái Đất, các nghệ sĩ còn mang đến tiết mục nghệ thuật. Du khách có thể tự do tham dự sự kiện.

Sự kiện Tắt đèn tổ chức ở Hà Nội năm 2017. Ảnh: Giang Huy.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất cũng được tổ chức Hội An. Ngoài tắt đèn, thành phố còn bố trí các điểm trình diễn nghệ thuật, tạo hình hoa đăng... Sân khấu Vườn tượng An Hội là nơi diễn ra Chương trình nghệ thuật “Hành động cùng Giờ Trái đất”. Hoạt động hoà tấu nhạc cổ truyền, dạy hát dân ca, lớp hợp xướng, hò khoan đối đáp, các trò chơi dân gian, trình diễn thư pháp được tổ chức ở khu phố cổ và trên sông Hoài.

Cũng tối 24/3, tại TP HCM sẽ diễn ra chương trình Kỷ niệm 10 năm Giờ Trái đất Việt Nam ở sân 4A Nhà văn hoá Thanh niên, quận 1. Từ 17h, du khách có thể tham gia nhiều trò chơi để nhận quà tặng hấp dẫn. Từ 19h30 đến 21h30, trên sân khấu chính sẽ diễn ra các màn biểu diễn của đại sứ chương trình- ca sĩ diễn viên Isaac, ca sĩ Rocker Nguyễn, ca sĩ Phạm Anh Duy, nhóm Lip B, cùng màn trình diễn flashmob của 200 tình nguyện viên.

Không gian riêng tư

Nhiều quán cà phê ở khu trung tâm Hà Nội, TP HCM, Hội An sẽ tắt điện một giờ từ 20h30 để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Thay vào đó, một số nơi sẽ được thắp nến tạo không gian lung linh.

Ngoài ra, du khách có thể tham gia hoạt động tại các khách sạn. Như Hilton Hanoi khuyến khích khách sử dụng cốc sứ thân thiện với môi trường thay cho cốc dùng một lần và ống hút giấy thay cho ống hút nhựa. Trà và cà phê cũng được giảm giá 20% trong những ngày này.

Tại Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An sẽ tổ chức buổi tiệc không ánh đèn từ 20h30. Thay vào đó 500 cây nến được đốt sáng cho các gian chế biến và phục vụ biểu diễn.

Khách sạn The Nam Hai Hội An tổ chức cho khách thả hoa đăng trong khuôn viên, trước Giờ trái đất.

Tại khách sạn Rex, TP HCM, toàn bộ đèn điện không cần thiết sẽ tắt từ 20h30 đến 21h30. Trong thời gian này, các hoạt động giải trí bên ngoài sẽ được tổ chức để mọi người cùng tham gia.