Sau đó, nhóm đến đèo Dochula là nơi có 108 tháp tưởng niệm hoặc bảo tháp được gọi là "Druk Wangyal Chortens" do hoàng hậu - Ashi Dorji Wangmo Wangchuk - xây dựng. Nếu thời tiết đẹp, đứng ở đây du khách có thể nhìn thấy dãy núi phía đông của Himalaya. Tuy nhiên nơi đây quanh năm sương mù và nhiệt độ thấp. Đường lên đỉnh núi là thử thách đối với du khách bởi sườn dốc 45 độ, quanh co, khúc khuỷu, dễ bị say xe.