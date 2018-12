Hoãn chuyến bay đầu tiên đưa khách lên Mặt Trăng / Nữ hành khách bị kỳ thị trên chuyến bay đến Anh vì màu da

Chuyến bay nội địa của hãng Pakistan International Airlines dự định cất cánh lúc 7h từ Islamabad tới Gilgit bị hoãn do lý do kỹ thuật. Sau đó, hành khách nhận được thông báo tiếp tục phải đợi thêm vì thời tiết xấu, Dawn đưa tin.

Hành khách đốt hành lý Việc hành khách đốt hành lý đã được truyền hình Pakistan đưa tin. Theo: Youtube.

Điều này khiến các hành khách trở nên tức giận. Họ bắt đầu hô khẩu hiệu biểu tình, một người còn châm lửa đốt hành lý cá nhân nhằm phản đối hãng bay.

Phát ngôn viên của Cục Hàng không Dân dụng Pakistan cho biết, ngọn lửa nhanh chóng được nhân viên cứu hộ dập tắt. Hãng bay cũng thông báo sắp xếp chuyến mới vào ngày 16/11 cho nhóm hành khách trên.

Video ghi lại cảnh hành khách tranh cãi dữ dội với nhân viên hàng không được đăng tải trên mạng và nhận nhiều phản ứng trái chiều. Một số người cho rằng nên thông cảm với các hành khách vì việc chờ đợi để bay rất mệt mỏi, khó chịu.

Hành khách đốt hành lý để phản đối máy bay bị hoãn chuyến Hành khách tranh cãi với nhân viên sân bay vì việc hủy, hoãn chuyến. Video: Latestly.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến hơn cho rằng hành khách nên bình tĩnh. Hủy, hoãn chuyến là điều không hãng bay nào mong muốn, vì ảnh hưởng tới lợi nhuận của họ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho mọi người, họ mới buộc làm như vậy. "Họ tức giận chỉ vì phải đợi do máy bay có sự cố kỹ thuật hay thời tiết xấu sao. Hãy nghĩ đến việc cố tình bay đúng giờ, phớt lờ mọi cảnh báo an toàn và gặp tai nạn", một độc giả để lại bình luận.

Vân Phạm