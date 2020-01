Australia Hành khách Australia vờ gẫy chân để lừa tiếp viên cho mình được ngồi khoang hạng thương gia miễn phí.

Jamie Zhu, đến từ Australia, đăng một bài viết lên Instagram ngày 16/1 với nội dung: "Mẹo ngồi khoang hạng thương gia miễn phí". Trong đó, anh kể lại kế hoạch để được nâng hạng.

Trên chuyến bay khởi hành từ Sydney của hãng Cathay Pacific, Jamie cố tình mua một đôi giày chuyện dụng dành cho những người bị gãy chân. Sau đó, anh đi vào và lên máy bay.

Nam hành khách lừa tiếp viên hàng không Jamie có hơn 1,1 triệu lượt người theo dõi trên Instagram. Video: Instagram.

Jamie không thể ngồi vừa ghế ngồi hạng phổ thông, vì không gian để chân phía trước không đủ chỗ cho đôi giày to quá khổ. Do đó, Jamie đã yêu cầu một hành khách giúp đỡ mình để nhét chân vào vừa khoảng trống. Sau đó, anh gọi một tiếp viên và nhờ được đổi sang chỗ khác. Do đó, Jamie được chuyển lên khoang ghế hạng thương gia còn trống.

Trong video đăng lên mạng, Jamie đã quay cảnh ngồi uống rượu vang cùng chỗ ngồi thoải mái ở khoang hạng thương gia. Anh cũng nói về việc mình đã có một giấc ngủ kéo dài 8 tiếng thật thoải mái trên máy bay.

Mẹo của Jamie đã thu hút gần 250.000 lượt xem và hơn 1.900 bình luận. Một số người bày tỏ sự thích thú nhưng số còn lại phản đối và cho rằng việc lừa đảo không bao giờ là điều đúng đắn.

Có ý kiến cho rằng đây là một trò đùa, Jamie đã mua hai ghế: hạng thương gia và phổ thông. Sau đó, anh và người quay phim cho mình đổi chỗ cho nhau. Số khác cho rằng người đàn ông ngồi cạnh Jamie trong khoang hạng nhất là cha anh, nhưng Jamie phủ nhận.

Anh Minh (Theo Sun)