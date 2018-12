Khi du khách châu Âu đang có phần e ngại về các đường bay thì ở Châu Á, du khách đang được khá nhiều hãng hàng không tăng chuyến, đa dạng đường bay, dịch vụ để tăng thêm sức hút trong dịp hè.

Dồn dập bay thẳng

Turkish Airlines cho biết từ ngày 27/6 tới, hãng này sẽ bắt đầu khai thác đường bay thẳng từ Hà Nội/TP HCM tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với tần suất 5 chuyến mỗi tuần và sẽ tăng lên 7 chuyến mỗi tuần từ ngày 31/10. Với đường bay thẳng này khách hàng có thể di chuyển từ Hà Nội hoặc TP HCM tới thẳng Istanbul thay vì phải ghé qua Bangkok (Thái Lan) như hiện nay.

Cũng trong mùa hè này, hãng Air New Zealand sẽ có các chuyến bay từ New Zealand tới Việt Nam được thực hiện theo mùa bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài đến tháng 10 và sẽ được gia hạn vào năm kế tiếp. Hãng Air New Zealand sẽ sử dụng máy bay Boeing 767-300 để bay tới TP HCM với tần suất 3 chuyến mỗi tuần.

Theo đại diện của Air New Zealand, những năm gần đây lượng khách New Zealand đến Việt Nam du lịch tăng nhanh, cụ thể khách du lịch New Zealand đến Việt Nam tăng từ 12.400 lượt khách năm 2013 lên 15.000 lượt khách năm 2014. Chính vì vậy mà hãng chỉ mở đường bay theo mùa chứ không bay thường lệ.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Cambodia Angkok Air cũng mở đường bay thẳng từ TP HCM đi Sihanoukville, Campuchia từ ngày 17/6. Theo đó, đường bay giữa TP HCM và Sihanoukville được khai thác với tấn suất 5 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 3, 5, 6, 7 và Chủ nhật bằng máy bay ATR-72. Còn đường bay Siem Reap – Đà Nẵng được Cambodia Angkor Air khai thác với tần suất 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 2, 4 và thứ 6, bắt đầu khai thác từ tháng 1/7.

Còn hãng hàng không China Southern Airlines (Trung Quốc) thì tuyên bố sẽ mở đường bay thẳng từ Quảng Châu đến Phú Quốc từ 6/7/2017.

Nhiều đường bay mới đến Việt Nam. Ảnh: bangkokair

Trước đó, hãng hàng không Bangkok Airway của Thái Lan mở đường bay Bangkok – Đà Nẵng với tần suất 4 chuyến mỗi tuần. Các chuyến bay sẽ được thực hiện vào các ngày thứ 2, 4, 6 và thứ 7 hàng tuần. Đại diện của hãng cho biết đường bay này được khai thác bằng máy bay Airbus 319 với 138 ghế ngồi.

Sức hấp dẫn mới

Thông thường mùa hè là thời điểm “nóng” khách du lịch do vậy giá vé của nhiều dịch vụ có khuynh hướng tăng hoặc ít khi giảm giá. Thế nhưng, mới đây, hãng Cathay Pacifc Airlines thông báo sẽ có đợt khuyến mãi mới cho khách Việt Nam đến khu vực Bắc Mỹ (Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, Newark, Chicago, Vancouver, Toronto), khởi hành từ TP HCM hoặc Hà Nội với giá vé ưu đãi đặc biệt từ 19 triệu đồng (khứ hồi) cho thời gian khởi hành từ nay đến 20/10.

Bangkok Airways thì cho biết sẽ có những dịch vụ thú vị cho khách hàng như phòng chờ riêng, phụ vụ nước uống nóng lạnh, wifi miễn phí, phòng chơi cho trẻ em. Thậm chí với vé hạng thương gia, còn có phòng chờ Blue Ribbon Club Lounge phục vụ nước, thức ăn nóng và có thêm phòng tắm riêng, massage, phòng đọc sách…

Theo Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2016 ước tính là 3,2 triệu lượt, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt khách đi theo đường hàng không đạt mức 2,6 triệu lượt, tăng hơn 18% so với cùng kỳ.

Hầu hết hãng hàng không khi quyết định mở đường bay thẳng tới các thành phố, điểm đến của Việt Nam đều có chung nhận định: lượt khách đi lại giữa hai nước đang có chiều hướng tăng lên, khách du lịch tăng và cần đường bay thuận tiện hơn để các hãng đón đầu những cơ hội kinh doanh, du lịch mới …

Cát Nguyện