Bạn và cả gia đình có dịp quây quần cùng nhau tận hưởng bữa tối với các món ăn ngon đặc trưng tại The Peppertree. Trong ảnh là món Pot Au Phở kết hợp ẩm thực Pháp và Việt Nam, hiện được quảng bá cho khách trong chương trình "Dinner On Us".