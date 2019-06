Du khách có thể đi Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia...

Giá gốc: 6,29 triệu đồng

Giá khuyến mãi: 4,99 triệu đồng

Chương trình áp dụng: từ 12/6 đến 31/12

Dịp hè, du khách muốn xuất ngoại để khám phá những nền văn hóa mới nhưng chi phí có hạn, Lữ hành Việt sẽ giúp bạn có kỳ nghỉ lý tưởng với chùm tour dưới 10 triệu đồng.

Thái Lan

Một trong những cái tên trong danh sách các điểm đến "ngon - bổ - rẻ" phải kể đến Thái Lan với điểm đến Bangkok và Pattaya. Tại Bangkok, bạn sẽ tìm thấy vẻ đẹp hài hòa giữa hiện đại, truyền thống với các ngôi chùa Phật giáo, cung điện nguy nga đứng uy nghiêm giữa các trung tâm thương mại sầm uất.

Phuket với làn nước xanh như ngọc.

Bạn cũng khó lòng quên được hương bị độc đáo của ẩm thực Thái Lan trong các khu chợ đêm. Đến với thành phố biển Pattaya, du khách hòa mình cùng làn nước xanh như ngọc, cơ hội mua sắm, xem các show diễn ấn tượng.

Singapore - Malaysia

Hành trình khám phá 2 quốc gia phát triển tại Đông Nam Á, đến với đất nước xanh Singapore, du khách tham quan Gardens by the Bay với hệ thống "siêu cây" năng lượng mặt trời. Khi di chuyển tới Merlion Park, du khách tha hồ check in với tượng sư tử biển, biểu tượng nổi tiếng của quốc gia này.

Đoàn khách du lịch Singapore – Malaysia do Lữ Hành Việt Nam tổ chức.

Tuy không nhộn nhịp như Thái Lan hay hào nhoáng như Singapore, Malaysia lại hấp dẫn du khách bằng nền văn hóa đa dạng. Bạn khám phá thủ đô Kuala Lumpur với những công trình nổi tiếng như tháp đôi Petronas, quảng trường độc lập, cung điện hoàng gia, chinh phục 272 bậc thang cầu vồng dẫn vào động Batu. Tại cao nguyên Genting, các trò chơi như: lái xe mô tô, đi tàu cao tốc trên không, vui chơi chụp hình trong nhà tuyết đang đợi các bạn trẻ.

Hàn Quốc

Du lịch Hàn Quốc mùa hè hấp dẫn, địa danh rực rỡ với sắc màu của những bông hoa hướng dương, cúc vạn thọ.

Hè cũng là thời gian diễn ra Seoul Summer Sale, bạn tha hồ mua sắm quần áo, mỹ phẩm với giá hấp dẫn. Bên cạnh đó, có vô số lễ hội diễn ra ở đây xuyên suốt mùa hè mà bạn nên tham gia để tận hưởng bầu không khí sôi động.

Đoàn khách du lịch Hàn Quốc mùa hoa anh đào.

Phượng Hoàng cổ trấn

Với bề dày 1.300 tuổi, Phượng Hoàng cổ trấn mang trong mình vẻ huyền bí, mỹ miều. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của núi rừng, hòa quyện với sự cổ kính, yên bình, lãng mạn của thành cổ Phượng Hoàng cổ trấn tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.

Đoàn khách tham gia tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn

Tham khảo chi tiết chùm tour du lịch nước ngoài dưới 10 triệu đồng:

Từ Hà Nội

- Bangkok - Pattaya 4 ngày từ 4,9 triệu đồng. Xem tại đây.

- Singapore - Malaysia 5 ngày từ 8,8 triệu đồng.

- Singapore - Đảo Sentosa 4 ngày Bay Silk Air từ 9,9 triệu đồng.

- Singapore - Batam - Malaysia 5 ngày từ 9,8 triệu đồng.

- Seoul - Nami - Eveland 5 ngày bay Vietjet từ 9,8 triệu đồng.

- Trương Gia Giới - Phù Dung Trấn - Phượng Hoàng cổ trấn 6 ngày từ 6,69 triệu đồng.

- Siem Riep - Phnom Penh 4 ngày, nghỉ khách sạn 3-4 sao từ 7,9 triệu đồng.

- Chiang Mai - Chiang Rai 4 ngày từu 6,9 triệu đồng.

- Thiên Đường Phuket - Đảo Phi Phi - Vịnh PhangNga/City Tour 4 ngày từ 7,5 triệu đồng

- Yangon - Bago - Chùa Hòn Đá Vàng 4 ngày bay Vietjet từ 8,9 triệu đồng.

Từ TP HCM:

- Bangkok - Pattaya 5 ngày, bay Nok Air từ 4,9 triệu.

- Siem Riep - Phnom Penh 4 ngày, nghỉ khách sạn 3-4 sao từ 3,3 triệu đồng.

- Phuket - Đảo Phi Phi - Vịnh Phang Nga 4 ngày Bay Vietjet từ 6,9 triệu đồng.

- Chiang Mai - Chiang Rai 4 Ngày, Bay Vietjet Air từ 4,9 triệu đồng.

- Singapore - Sentosa - Vườn Chim Jurong - Garden By The, 3 ngày từ 6,9 triệu đồng.

- Singapore 4 Ngày Bay Vietjet Air + Scoot Air từ 7,9 triệu đồng.

- Singapore - Malaysia 5 ngày từ 8,9 triệu đồng

- Malaysia - Singapore 4 ngày từ 6,9 triệu đồng.

- Malaysia - Singapore, 6 ngày, bay Tiger Air - Malindo Air từ 8,9 triệu đồng

- Singapore - Batam - Malaysia 4 ngày, từ 6,9 triệu đồng.

- Singapore - Indonesia - Malaysia 6 ngày từ 8,9 triệu đồng.

- Bali 4 ngày, bay Vietjet Air từ 8,9 triệu đồng.

- Yangon - Bago - Golden Rock 4 ngày bay Vietnam Airlines từ 8,9 triệu đồng.

Từ Đà Nẵng

- Đà Nẵng - Bangkok - Pattaya 4 ngày từ 6,1 triệu đồng.

- Đà Nẵng - Chiang Mai - Chiang Rai 4 ngày 3 đêm bay Air Asia từ 8,9 triệu đồng.

- Đà Nẵng - Hà Nội - Trương Gia Giới - Phù Dung Trấn - Phượng Hoàng cổ trấn 6 ngày từ 7,5 triệu đồng.

(Nguồn: Lữ Hành Việt)