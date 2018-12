Giá gốc: 21.900.000 đồng

Giá khuyến mại: 16.900.000 đồng

Áp dụng từ 28/2/2018 đến 10/4/2018

Sở hữu cảnh quan thiên nhiện tuyệt đẹp, nhiều khu vui chơi, giải trí sầm uất, người dân nhiệt tình, thân thiện… Busan – thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc trở thành điểm đến đầy mơ ước của du khách khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, với mức giá tour trung bình cho một tour trọn gói 6 ngày đi Busan khoảng 21.900.000 đồng, điểm đến này vẫn coi là một dòng sản phẩm cao cấp tại Việt Nam.

Với mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ tại một trong những thành phố lớn nhất Hàn Quốc – Busan, HanoiRedtours đã xây dựng hành trình tour Seoul – Busan có giá tiết kiệm tới 30% so với thông thường, trọn gói 6 ngày chỉ còn 16.900.000 đồng.

Hành trình chiêm ngưỡng hoa anh đào dọc đất nước Hàn Quốc sẽ qua Busan – cố đô Gyeong Ju – công viên hoa anh đào Jinhea – Seoul – Nami (6 ngày) khởi hành 10, 17/4 giá 16.900.000 đồng.

Sở dĩ có mức giá tiết kiệm trên là do được sự trợ giá của các nhà cung cấp dịch vụ như hàng không: Vietnamairlines, hệ thống nhà hàng, khách sạn uy tín tại Hàn Quốc. Cùng với đó là sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, cơ quan xúc tiến du lịch của thành phố Busan. Chi phí cấu thành giá tour tiết kiệm tới 5.000.000 đồng so với thông thường.

Ngoài mức giá hấp dẫn, tour có chất lượng dịch vụ cao cấp: sử dụng đường bay thẳng Hà Nội – Busan, Seoul – Hà Nội của hãng hàng không 4 sao – Vietnamairlines, lưu trú tại hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. Một trong những ưu điểm nổi trội khiến cho tour Busan trở nên hút khách là tour khởi hành đúng vào dịp hoa anh đào nở rộ.

Du khách được chiêm ngưỡng màu hồng phớt của những cánh anh đào khoe sắc trong nắng xuân trên khắp góc phố, con đường, thỏa sức check in và cho ra lò những bức ảnh tuyệt đẹp tại điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất – công viên Jinhae. Hành trình khám phá Hàn Quốc của du khách sẽ thêm phần ý nghĩa khi đầu xuân được chiêm bái, cầu bình an tại hai ngôi chùa linh thiêng: Am Quang Tự (Samwangsa), Phật Quốc Tự (Bulguksa). Khách còn được khám phá hai thành phố lớn nhất, sầm uất nhất của xứ sở Kim Chi: Seoul, Busan, ghé thăm trung tâm Hội nghị Apec Nurimaru (địa điểm tổ chức APEC 2005) và thỏa sức mua sắm tại hệ thống các cửa hàng miễn thuế với mức giảm giá cao nhất lên tới 70%.

Bên cạnh dòng sản phẩm cao cấp trên, HanoiRedtours còn triển khai nhiều tour Hàn Quốc hấp dẫn khác nhằm đáp ứng như cầu của du khách như: Du lịch Hàn Quốc chưa bao giờ dễ dàng đến thế (miễn visa), ngắm hoa anh đào tại đảo tình yêu Jeju. Đặc biệt, đối với tất cả du khách đăng ký tour hoa anh đào tại hệ thống của HanoiRedtours sẽ được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tặng những phần quà hấp dẫn.

