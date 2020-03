Nepal Khi lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực vào 25/3 để kiểm soát Covdi-19, hàng nghìn du khách mắc kẹt tại khắp các điểm du lịch.

Tổng cục Du lịch Nepal (NTB) đã giải cứu ít nhất 1.255 khách du lịch từ 19 điểm đến trên cả nước và 913 người đã trở về nước trên những chuyến bay do NTB và các cơ quan ngoại giao sắp xếp. Khoảng 10.000 khách du lịch được cho là đã kẹt lại quốc gia này sau khi lệnh phong tỏa 14 ngày có hiệu lực, toàn bộ các chuyến đi bằng máy bay và đường bộ đều bị tạm dừng.

Lệnh phong tỏa còn khiến 174 khách nước ngoài và 4 người Nepal không thể tự xuống núi. 12 phi cơ hạng nhẹ và 2 trực thăng đã được huy động để đưa những người này xuống sân bay Lukla, trước khi trở về thủ đô Kathmandu. Ngày 13/3, Nepal đóng cửa toàn bộ các đỉnh trên dãy Himalaya, gồm cả Everest, trong mùa leo núi mùa xuân năm nay.

Những du khách Đức đang chờ xe buýt ra sân bay tại Kathmandu, Nepal vào 27/3. Chính phủ Đức đã gửi máy bay đến giải cứu công dân mắc kẹt từ khi Nepal phong tỏa toàn quốc. Ảnh: AP.

Tại thành phố Kathmandu, du khách vẫn lang thang trên những con đường vắng. Một số ít nhà hàng và khách sạn còn mở, nhưng hầu hết các cửa hàng đều buộc phải đóng cửa. Cảnh sát đã chặn người dân địa phương đi lại, nhưng khách du lịch không bị hạn chế ra đường.

"Chúng tôi định rời đi vào ngày 21/3 nhưng giờ vẫn ở Nepal, chờ đại sứ quán sắp xếp một chuyến bay", ông Lee Kuan, đến từ Malaysia, cho biết.

Đến 30/3, Nepal ghi nhận 5 trường hợp nhiễm nCoV, một người khỏi bệnh và chưa có ca tử vong nào.

An An (Theo New York Post)