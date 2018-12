Nhiều chùm tour kích cầu, ưu đãi được Vietravel áp dụng tại gian hàng số 17-18, khu vực lữ hành Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2016 - Beach-Leisure & M.I.C.E Travel Mart (BMTM Da Nang 2016), cung thể thao Tiên Sơn - Số 3, Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Vietravel Đà Nẵng tham gia hội chợ với các hoạt động chính bao gồm: giới thiệu chùm tour kích cầu, chương trình ưu đãi từ với chương trình tặng gift voucher sử dụng dịch vụ miễn phí hoặc giảm giá 20-50% từ hệ thống đối tác Wintogether như Anpaz spa, Vanda hotel, Cham spa , PPP Laser Clinic… Bên cạnh đó, khách còn được tư vấn thông tin dịch vụ - sản phẩm tour du lịch trong và ngoài nước đặc sắc mùa hè; chụp ảnh lưu niệm, tham gia mini game trúng quà khi tham quan và mua tour ngay tại gian hàng.

Dịp này, công ty kết hợp giới thiệu chương trình khuyến mại “Hè rực rỡ 2016 - Cho cảm xúc thăng hoa”, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 8 tỷ đồng. Điểm nhấn nổi bật của chương trình là cơ hội trúng thưởng “Tấm vé vàng - Le Billet D’or” hàng tuần với tổng giá trị “săn” tấm vé may mắn đến 600 triệu đồng; tham gia “Vòng xoay may mắn” để nhận liền tay các phần quà tiện ích và đặc biệt giải thưởng hàng tháng trúng ngay quạt hơi nước Kangaroo, máy điều hòa Daikin. Ngoài ra, công ty còn hàng trăm voucher ưu đãi giảm giá từ các đối tác Win Together thuộc lĩnh vực thời trang, chăm sóc sắc đẹp, resort nghỉ dưỡng.

Liên hệ Vietravel Đà Nẵng: 58 Pasteur, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tel: (0511) 3 863 544 - Hotline: 0904 545 214 - 0983 255 629.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2016 là sự kiện quan trọng của ngành du lịch Việt Nam nhằm kích cầu thị trường du lịch, thúc đẩy khách du lịch quốc tế vào Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng.

Với sự chuyên nghiệp và quy mô mang tầm quốc tế, BMTM Da Nang 2016 dự kiến sẽ thu hút 100-150 người mua và báo chí quốc tế, 150 gian triển lãm từ các đơn vị du lịch uy tín trong và ngoài nước và 7.000 khách thương mại tham dự tại hội chợ. Hội chợ sẽ mang đến cơ hội xúc tiến giao thương và mở rộng thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là các khu vực trọng điểm có đường bay quốc tế đến Đà Nẵng.

Một số chùm tour kích cầu tại hội chợ:

Tour dành cho khách mua và thanh toán 100% tại gian hàng Vietravel:

- Myanmar: Yangon - Kyaikhtiyo - Bago - Thanlyin (5 ngày). Khởi hành ngày 6, 13, 20, 27/7; 3, 17/8; 14, 28/9. Giá 10,99 triệu đồng.

- Campuchia: Siem Reap - Phnom Penh (4 ngày). Khởi hành ngày 14/7; 25/8; 8/9. Giá 6,99 triệu đồng.

- Thái Lan: Bangkok - Pattaya (5 ngày). Khởi hành 6, 14, 20/7; 18, 25/8; 7, 21/9. Bay thẳng Đà Nẵng cùng Hàng không Vietnam Airlines, tặng bữa ăn tối tại Baiyoke Sky. Giá 6,49 triệu đồng.

- Phuket - Thiên đường miền nhiệt đới. Bay Charter, duy nhất chỉ có tại Vietravel. Đặc biệt tặng chương trình nghệ thuật Simon Cabaret độc đáo: 4 ngày, khởi hành 7, 14, 21/7, giá 9,99 triệu đồng; 5 ngày, khởi hành 10, 17/7, giá 10,39 triệu đồng. (Chưa bao gồm vé máy bay Đà Nẵng - TP HCM - Đà Nẵng).

- Singapore (3 ngày) bay thẳng Đà Nẵng: tour lễ 2/9; mua sắm thả ga, bay thẳng cùng Jestar. Khởi hành 8, 22/7; 2, 12/8; 2/9; 8/11. Giá từ 6,99 triệu đồng.

- Singapore - Malaysia (6 ngày), bay thẳng Đà Nẵng cùng Jetstar. Khởi hành ngày 12, 19, 26/7; 2, 9, 30/8; 18/10. Giá từ 10,99 triệu đồng.

- Nhật Bản: Tokyo - Kawaguchiko - Kamakura - Núi Phú Sĩ - Mùa hoa Cẩm Tú Cầu (5 ngày). Khởi hành ngày 6, 20/7; 21/9. Giá 29,99 triệu đồng.

- Dubai - Abu Dhabi - Khách sạn 4 sao (5 ngày). Tặng suất thưởng thức Café Băng. Khởi hành 22/7; 6, 19/8; 2/9, 14/10. Giá 26,49 triệu đồng.

Tour giảm giá 500.000 đồng dành cho nhóm từ 5 khách, liên hệ: 0905 173 331:

- Hà Nội - Hạ Long - Sapa (5 ngày). Khởi hành ngày 8, 22/7. Giá từ 6,79 triệu đồng.

- Nha Trang du ngoạn 4 đảo (3 ngày). Khởi hành 15, 22, 29/7. Giá từ 4,85 triệu đồng.

- Đà Lạt Langbiang - Thung lũng Vãng (4 ngày). Khởi hành 30/6; 16, 30/7. Giá từ 5,49 triệu đồng.

- Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (4 ngày). Khởi hành 26/6; 8, 22/7. Giá từ 4,77 triệu đồng.

- Châu Đốc - Rừng Tràm Trà Sư - Hà Tiên - Rạch Giá - Cần Thơ (4 ngày). Khởi hành 26/6; 8, 22/7. Giá từ 4,77 triệu đồng.

Mai Thương