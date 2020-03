Chương trình kích cầu du lịch phải dừng vì nhiều điểm đến đóng cửa, cơ sở lưu trú không đón khách, điểm vui chơi ngưng hoạt động.

Các tỉnh tham gia chương trình kích cầu như Gia Lai, Bình Định, Phú Yên... đã đóng cửa các điểm tham quan từ ngày 13/3. Cụ thể, Bình Định không cho khách đến Cù Lao Xanh; Phú Yên không đón khách tới gành Đá Đĩa, nhà thờ Mằng Lăng; Gia Lai dừng hoạt động tham quan thủy điện Ialy...

Trước tình hình này, ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Hanoi Redtours, đồng thời là Trưởng ban truyền thông Hiệp hội du lịch Việt Nam, cho biết "sẽ dừng tất cả các đoàn chưa khởi hành".

"Vì các điểm tham quan trong chương trình của tour liên minh kích cầu đã bị đóng cửa nên những đoàn đang đi sẽ phải điều chỉnh chương trình. Theo đó, khách tự do tắm biển, mua sắm", ông Nguyễn Công Hoan nói.

Bà Phan Thị Thu Minh, Giám đốc công ty du lịch Hoàng Anh cũng cho biết, tình hình đóng cửa điểm tham quan trong cả nước không chỉ khiến tất cả các tour trong chương trình kích cầu phải dừng, mà các tour nội địa không nằm trong kích cầu cũng ngừng theo. Vào giữa cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, du lịch trong nước bắt đầu "ấm" trở lại, khách Việt Nam đã mua tour nhiều hơn. Tuy nhiên, từ sự cố "bệnh nhân số 17", các điểm tham quan liên tiếp đóng cửa và du khách hủy tour hàng loạt. Thị trường du lịch Việt Nam "đóng băng" hoàn toàn.

Trước khi các tỉnh tham gia kích cầu dừng đón khách, nhiều địa phương cũng lần lượt đóng cửa điểm đến như Quảng Ninh (Hạ Long, Cát Bà, Yên Tử...), Ninh Bình (Cố đô Hoa Lư, Vườn quốc gia Cúc Phương), Hà Nội (Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu – Quốc Tử Giám), Thanh Hóa, Quảng Nam (Hội An, Cù Lao Chàm), Quảng Ngãi (Lý Sơn), Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu (Côn Đảo), Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp... Tại một số tỉnh, chính quyền kêu gọi cơ sở lưu trú không tiếp nhận du khách đến ở.

Nhà hát múa rối nước Thăng Long tại Hà Nội không đón khách. Ảnh: Đ.B.

Quảng Bình là tỉnh mới nhất công bố đóng cửa hang động. Cụ thể, Công ty Oxalis Adventure sẽ dừng tất cả các tour tham quan tại Phong Nha, Tú Làn và Hang Tiên từ ngày 17/3 đến 31/5/2020.

"Trong quá trình tạm dừng tour, tất cả nhân viên Oxalis vẫn làm việc bình thường để tư vấn cho khách thay đổi, sắp xếp lại hành trình phù hợp. Riêng đội porter (khuân vác) 350 người hưởng lương theo ngày đi tour, do đó việc dừng tour gây ảnh hưởng đến thu nhập. Để phần nào giảm bớt khó khăn, Oxalis sẽ hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng/tháng trong thời gian tạm dừng tour", ông Nguyễn Châu Á, giám đốc Oxalis, nói.

Không chỉ các điểm đến, dịch vụ vui chơi giải trí ở trung tâm TP HCM và Hà Nội cũng tạm ngưng hoạt động. Các cơ sở kinh doanh rạp chiếu phim, karaoke, quán bar, vũ trường, các nhà hàng, khách sạn... có kinh doanh các loại hình dịch vụ trên tạm tạm hoạt động kể từ 18h chiều 14/3 để chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị tất cả các chương trình nghệ thuật, di tích tham quan, quán bar, vũ trường, karaoke trên địa bàn đóng cửa đến hết tháng 3.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch TP HCM Nguyễn Thị Khánh cho biết, việc tạm dừng tour kích cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Tuy nhiên, hiệp hội vẫn tiếp nhận các doanh nghiệp tham gia nhóm kích cầu và xây dựng sản phẩm, chương trình kích cầu sẽ khởi động trở lại khi dịch được kiểm soát.

Tuần tới, Ban chấp hành liên minh họp lại mới có phương án xử lý chính thức dành cho những du khách đã mua tour kích cầu nhưng chưa khởi hành, theo ông Nguyễn Công Hoan. "Việc dừng chương trình liên minh kích cầu thì chúng tôi thống nhất được. Tuy nhiên, phương án hoàn tiền đối với khách đã mua tour phải họp bàn vì còn phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ, trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho khách", ông Hoan cho biết.

Liên minh kích cầu du lịch thành lập giữa tháng 2, được triển khai trên cả nước để thu hút khách nội địa, khôi phục hoạt động của ngành du lịch. Có hơn 100 doanh nghiệp liên quan du lịch trong cả nước tham gia. Ông Nguyễn Công Hoan cho biết, lượng khách đặt tour kích cầu trong tháng 3 đã kín chỗ, trong khi tháng 4, 5 đã đạt 70%. Vietnam Airlines cung cấp cho liên minh 1.200 chỗ trong tháng 3 và dự báo trong 2 tháng tới sẽ có thêm 4.000 khách. Tuy nhiên, diễn biến dịch Covid-19 mới nhất đã khiến chương trình phá sản.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, tính đến ngày 2/3 đã có gần 20.000 lượt khách quốc tế và hơn 19.000 lượt khách nội địa hủy tour đến thủ đô, đi lễ hội... Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, do ảnh hưởng của Covid-19, khoảng 88.000 khách nội địa và quốc tế hủy tour đến thành phố, thiệt hại về doanh thu gần 1.000 tỷ đồng.

Tại một số địa phương như TP HCM, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang... hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường. Ông Tiêu Minh Tiên, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Cà Mau cho biết, tính từ đầu tháng 3 đến nay, lượng khách tới Cà Mau giảm khoảng 50% so với tháng trước, và giảm khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. "Cà Mau đang chú trọng, chủ động phòng chống dịch tại các điểm tham quan và tiến hành phun khử trùng ở các cơ sở lưu trú trên địa bàn", ông Tiên nói.

Nguyễn Nam