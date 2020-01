Một trong những điểm mạnh giúp Nhật Bản thu hút khách du lịch là phong cảnh về đêm. Lễ hội ánh sáng hoành tráng ở xứ sở hoa anh đào được tổ chức hằng năm ở gần Nagoya. Điều làm cho Nabana no Sato trở nên đặc biệt hơn so với các sự kiện chiếu sáng khác ở Nhật Bản chính là quy mô rộng lớn của nó. Những màn trình diễn ánh sáng độc đáo với các chủ đề kết hợp cùng cách trang trí khác nhau từ hơn 8 triệu bóng đèn Led đã làm nên khung cảnh đẹp mắt cho Nabana no Sato.