"Tổ chức lại hoạt động quảng bá, truyền cảm hứng cho du khách' là một trong 4 chuyên đề tại Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam sáng 9/12.

Hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam thời gian qua đã thu được một số thành công nhất định, nhưng vẫn được đánh giá là còn nhiều việc phải cải thiện. Do đó, tại phiên thảo luận sắp tới, các chuyên gia sẽ đánh giá lại chiến lược thương hiệu quốc gia, tìm hướng cải thiện các thông điệp về Việt Nam và cách vận hành hiệu quả các văn phòng du lịch ở nước ngoài.

Nội dung đáng chú ý là thúc đẩy Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đi vào hoạt động, tìm cách phối hợp giữa các bên trong công tác quảng bá và truyền cảm hứng cho khách quốc tế đến Việt Nam.

Do đó, phiên thảo luận còn bàn về những hạn chế còn tồn tại làm xấu đi hình ảnh điểm đến như tình trạng "chặt chém" khách du lịch, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh – an toàn cho du khách. Qua đó, đưa ra những đề xuất cụ thể để xử lý nhanh chóng, kịp thời phản ánh của khách du lịch.

Cần Thơ từng nhiều lần vào top thành phố có kênh rạch đẹp nhất thế giới. Các khu nghỉ bên bờ sông như Azerai của Novaland trở thành lựa chọn của nhiều khách quốc tế.

Các chuyên gia trao đổi tại phiên này gồm ông Ajay Gandotra – Giám đốc kinh doanh của VISA Việt Nam; bà Delilah Chan – Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của CNN; ông Douglas Hainsworth – Đại diện dự án SSTP của Thụy Sĩ về nghiên cứu chiến lược marketing cho du lịch Việt Nam...

Sau khi thảo luận, các đề xuất, kiến nghị của chuyên đề này cùng ý kiến từ ba phiên khác trong buổi sáng cùng ngày sẽ được báo cáo tại phiên toàn thể buổi chiều, thuộc khuôn khổ Diễn đàn cấp cao Du lịch Việt Nam. Ba chuyên đề tập trung trao đổi về hoạt động quảng bá, cải thiện quá trình lập kế hoạch - đặt dịch vụ của du khách và phát triển hàng không.

Mục tiêu hướng đến của diễn đàn lần này là thống nhất chương trình hành động để cải thiện năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia; thúc đẩy giải các bài toán cấp bách về đầu tư, quảng bá, thu hút khách từ các thị trường chiến lược; phát triển hàng không gắn với du lịch.

Đây là diễn đàn do Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Hội đồng tư vấn du lịch (TAB), Hiệp hội Du lịch Việt Nam và báo VnExpress tổ chức.

