Hãng lữ hành giảm giá chùm tour trong nước khởi hành dịp Tết âm lịch và tour thường ngày đi châu Á, châu Âu, Australia, Mỹ.

Đại diện Du Lịch Việt cho biết, chương trình khuyến mãi "Sinh nhật vàng- giảm giá ngập tràn" được áp dụng từ 11/12 đến 11/1/2020, nhân dịp kỷ niệm 12 năm thành lập công ty. Khách hàng mua tour du lịch có cơ hội nhận giảm đến 12 triệu đồng và có cơ hội nhận vàng 9999.

Tour trong nước khởi hành dịp Tết

Tour trong nước khởi hành dịp Tết giảm từ 1,4 triệu đồng đến 3,7 triệu đồng mỗi tour. Du khách có thể tham khảo chùm tour gồm:

Tour Bình Hưng, Ninh Chữ, khởi hành tối mùng 2,3,4 Tết âm lịch, giảm 1,4 triệu đồng/tour, còn 2.799.000 đồng/tour;

Tour đi Đà Lạt, khởi hành tối mùng 2,3,4,5 Tết, giảm 2,3 triệu đồng chỉ còn 3.299.000 đồng/tour;

Tour Nha Trang, Bình Ba, BBQ tôm hùm trên biển, khởi hành tối mùng 2,3 Tết, giảm 2 triệu đồng, chỉ còn 4.599.000 đồng/tour;

Tour Nha Trang, Đà Lạt, khởi hành ngày 2,3 Tết, giảm 1,8 triệu đồng, chỉ còn 5.199.000 đồng/tour;

Tour Quy Nhơn, Phú Yên giảm 2,7 triệu đồng, còn 6.899.000 đồng/tour;

Tour đi Phú Quốc, Sunset Senato Beach Club giảm 3,3 triệu đồng, còn 5.299.000 đồng/tour;

Khách hàng mua tour Tết đi Hà Nội, Yên Tử, Hạ Long, Sapa, Fansipan (khởi hành mùng 2,3,4,5 Tết) có giá chỉ từ 10.699.000 đồng/tour (giảm 2,7 triệu đồng/tour so với giá thường);

Tour Hà Nội, Hạ Long, Sapa, Fansipan, Bái Đính, Ninh Bình giảm 2,8 triệu đồng chỉ còn 11.799.000 đồng/tour;

Tour Tết đi Đà Nẵng, Bà Nà, Hội An, Huế, Động Phong Nha Thiên đường giảm 3,7 triệu đồng còn 8.299.000 đồng/tour.

Hãng lữ hành ưu đãi dành cho nhóm khách hàng từ 6 người lớn mua tour Tết đi Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng cơ hội mua vé thăm quan tại làng hoa Sa Đéc giá chỉ 12.000 đồng.

Bên cạnh các tour Tết được khuyến mại, nhân dịp sinh nhật Du Lịch Việt tri ân khách hàng khi giảm giá trực tiếp vào các tour ngày thường. Cụ thể:

Giảm đến 1 triệu đồng/tour đối với các tour khởi hành đi Đà Nẵng, Bà Nà, Hội An, Huế, Động Phong Nha, giá chỉ còn từ 5.099.000 đồng/tour;

Tour khám phá Phú Quốc giá chỉ còn 3.299.000 đồng/tour;

Tour Đà Lạt - Festival hoa còn 2.599.000 đồng/tour;

Tour Đồng Tháp, làng hoa Sa Đéc, vườn quýt hồng, chùa Lá Sen còn 699.000 đồng/tour...

Tour du lịch châu Á

Du Lịch Việt ra mắt 1.200 tour khuyến mại cho du khách đi du lịch châu Á.

Tour Tết đi Thái Lan, Bangkok, Pattaya, khởi hành 27 âm lịch, giảm 1 triệu đồng/tour, giá từ 8.499.000 đồng/tour.

Tour khám phá Malaysia, Kualar Lumpur, Genting, khởi hành mồng 1 Tết, giảm 1 triệu đồng chỉ còn từ 9.499.000 đồng/tour. Ngoài ra, khách hàng được tặng vé cáp treo Genting.

Khám phá Singapore dịp Tết này khách hàng có cơ hội mua tour ưu đãi từ Du Lịch Việt giảm giá 1,5 triệu đồng/tour, còn từ 14,999.000 triệu/tour Singapore 3 ngày 2 đêm, khởi hành mùng 4 Tết, 17,999 triệu đồng/tour đi Singapore 4 ngày 3 đêm, khởi hành mùng 2 Tết. Ngoài ra, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng như: vé Sea Aquarium, vé Garden By the Bay, nhạc nước Wings of times.

Tour đi Singapore. Malaysia có giá chỉ từ 13.999 triệu /tour, giảm 1,5 triệu đồng.

Chùm tour đi Trung Quốc dịp Tết cũng có giá siêu ưu đãi, giảm đến 2 triệu đồng/tour như Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn, khởi hành 25 âm lịch, giá còn 13,999 triệu đồng/tour;

Tour Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu giá từ 19,999 triệu đồng/tour.

Chùm tour đi Hàn Quốc khám phá dịp Tết có giá từ 17,999 triệu đồng/tour, giảm 3 triệu đồng/tour so với ngày thường, khách hàng có thể khám phá các địa danh của xứ sở Kim Chi, trải nghiệm trượt tuyết, hái dâu.

Chùm tour đi Nhật Bản đang bán giảm từ 2-3 triệu đồng. Tour Tokyo, Hakone, Fuji, Odaiba giá từ 25,999 triệu đồng (khởi hành ngày mùng 7);

Tour Osaka, Kobe, Kyoto, Núi Phú Sĩ, Hankone, Tokyo giá từ 44,999 triệu đồng, khởi hành sáng mùng 2, giảm 3 triệu đồng so với giá thường.

Đặc biệt, nhóm khách từ 5 người lớn sẽ được tặng 5 phân vàng 9999 khi mua các tour đi Brunei, Nhật Bản, Dubai, Hàn Quốc. Du Lịch Việt còn giảm giá 2 triệu đồng/tour khám phá các quốc gia gồm: Tour Brunei, Nhật Bản, khởi hành tối mùng 2 Tết, giảm từ 2- 3 triệu đồng, giá 34,999 triệu đồng/tour; Khám phá Brunei, Tokyo, Núi Phú Sĩ; Tour Brunei, Dubai giảm 3 triệu đồng, còn 30,999 triệu đồng, khởi hành trưa mùng 6; tour Dubai, Sharjah còn 38,299 triệuđồng.

Chùm tour đi Campuchia khám phá Siem Reap, Phnompenh giá chỉ từ 4,899 triệu đồng/tour.

Tour đi châu Âu, Australia, Mỹ

Khách hàng mua tour đi châu Âu sẽ được giảm trực tiếp 12 triệu đồng/tour.

Tour đi Pháp, Thụy Sỹ, Italya, Séc, Áo, Slovakia, Hungary giảm 12 triệu đồng giá từ 67.990 đồng/tour.

Ngoài ra còn rất nhiều tour khám phá châu Âu giảm từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng/tour. Tour mới đặc biệt đi Maroc khám phá xứ sở ngàn lẻ một đêm giảm giá từ 4 triệu đến 7 triệu/tour, theo đó giá tour còn từ 49,9 triệu đồng.

Bên cạnh giảm giá trực tiếp vào giá tour, Du Lịch Việt còn chuẩn bị nhiều phần quà hấp dẫn để tri ân khách hàng như ba lô, gối cổ, sạc đa năng.

