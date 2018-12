Giá gốc: 22.368.000 đồng

Giá khuyến mãi: 19.868.000 đồng

Thời gian áp dụng từ ngày 7/11 đến ngày 21/11

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Điểm khởi hành: TP HCM

Du lịch Rồng Á Châu là một trong những công ty du lịch uy tín tại TP HCM với chất lượng dịch vụ cao nhưng giá thành rẻ. Trong số những tour nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, châu Âu...tour du lịch Mỹ kết hợp thăm thân cũng là một trong những hành trình trọng điểm của công ty với lịch khởi hành đều đặn hàng tháng:

Lịch khởi hành:

Năm 2018: 27/12/2018;

Năm 2019: 04/02; 04/03; 29/04; 03/06; 01/07; 05/08; 2/9; 07/10; 04/11; 02/12

Chúng ta thường nghe nói về "giấc mơ Mỹ”, đó chính là mong muốn được đặt chân tới xứ sở cờ hoa, nơi ngập tràn ánh sáng với vố số kỳ quan thiên nhiên, thành phố lịch sử, khu giải trí hiện đại và trung tâm mua sắm.

Giờ đây, giấc mơ ấy không còn xa vời, với thủ tục khá đơn giản, việc thực hiện một chuyến du lịch Mỹ kết hợp thăm thân nhân trở nên dễ dàng và là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách.

Ưu điểm của tour du lịch này là bạn có thể an tâm về hành trình, được phục vụ tận tình từ A đến Z và có thể gạt bỏ mọi lo ngại về an toàn, an ninh trong suốt chuyến đi. Chỉ cần đóng một khoản phí nhất định theo thỏa thuận, du lịch Mỹ kết hợp thăm thân nhân đã trở nên dễ dàng và đơn giản hơn.

Chương trình du lịch Mỹ kết hợp thăm thân gồm có: vé máy bay khứ hồi, một đêm phòng khách sạn 3 sao, ăn sáng tại khách sạn, xe vận chuyển tham quan theo hành trình quy định, hướng dẫn viên tiếng Việt, bảo hiểm du lịch lên tới 1.000.000.000 đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Là điểm dừng chân chính trong hành trình, Los Angeles là thành phố lớn nhất tiểu bang California và lớn thứ nhì tại Mỹ. Nơi đây là thủ phủ của ánh sáng, của ngành điện ảnh và thời trang. Vì vậy, bạn đừng quên ghé thăm Đại lộ Danh vọng, phim trường Universal hay dạo quanh các shop hàng hiệu trên Rodeo Drive. Tham quan các bảo tàng cũng là trải nghiệm đáng thử.

Xem chi tiết chương trình tour du lịch Mỹ kết hợp thăm thân nhân tại đây

Little Sài Gòn– nơi tập trung sinh sống của cộng đồng người việt đông nhất tại bang California.

Đại lộ Danh Vọng (Hollywood Walk of Fame) – nơi lưu danh những ngôi sao nổi tiếng có đóng góp lớn trong làng điện ảnh, truyền hình, âm nhạc của Mỹ.