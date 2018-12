Người đàn ông trúng cả resort nhờ chơi xổ số / Mua xổ số trên đường đến công viên, du khách trúng một triệu USD

Người trúng giải khi chọn đúng 9 số may mắn từ máy xổ số có tên gọi “1.000.000 Độ” là Rhonda L., từ bang Wisconsin, Las Vegas Snow đưa tin ngày 5/6.

Derek Stevens, chủ casino ở khu phức hợp Golden Gate, lần đầu công bố chủ nhân giải thưởng trên Twitter cá nhân. Ông khẳng định đây là giải Jackpot lớn nhất ông trao trong sự nghiệp của mình.

Derek Stevens chụp cùng Rhonda (phải) trước máy quay thưởng. Ảnh: Twitter.

Đây không phải du khách đầu tiên trúng giải Jackpot giá trị lớn ở Las Vegas. Tháng 8/2017, Rodolfo T., đến từ miền nam California, trúng giải Jackpot tại khu giải trí Boyd Gaming, trong trung tâm Fremont Street Experience thuộc khách sạn và casino Fremont. Ông này đặt cược tối đa tại máy Megabucks Double 3X4X5X, giành phần thưởng 11,8 triệu USD - giá trị lớn nhất đến nay với loại hình xổ số Megabucks trong năm 2017.

Đầu tháng 8/2017, nam du khách Jonathan Jones, đến từ Washington D.C, cũng trúng thưởng một triệu USD khi mua vé số từ máy bán tự động khi trên đường tới công viên Busch Gardens, Virginia, Mỹ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được tận hưởng trọn vẹn cơ may họ có trên đường du lịch. Cuối năm 2016, nữ du khách Katrina Bookman chơi bài tại Resorts World Casino, New York, Mỹ. Katrina thắng bài với số tiền thưởng hiện trên màn hình máy tính lên tới 43 triệu USD. Song ban quản lý khu nghỉ dưỡng cùng đại diện Ủy ban kiểm soát sòng bài của New York thông báo máy bị trục trặc kỹ thuật nên giải trúng không hợp lệ. Ban quản lý sau đó đền bù 2,25 USD cho cô và tặng kèm một voucher ăn tối miễn phí với thịt bò bít tết.