Chàng trai trẻ bị nghi ngờ chuyển hẳn đến Mỹ để sống sau khi nhân viên xuất nhập cảnh đọc tin nhắn anh từng gửi cho bạn gái.

Isaac Roblett, 24 tuổi, sống ở Anh, có bạn gái là người Mỹ. Ngày 24/4, chàng trai bay tới Illinois, Mỹ để thăm người yêu, Camila Iglesia, 23 tuổi. Theo kế hoạch, Isaac ở lại đây trong 3 tháng.

Một tháng trước, anh nộp đơn ESTA (giấy phép du lịch điện tử) để nhập cảnh. Đây là thủ tục bắt buộc đối với công dân ở những nước nằm trong chương trình miễn thị thực của Mỹ.

Issac gặp bạn gái, Camila khi cô tới Anh học trong một chương trình trao đổi sinh viên. Ảnh: Triangle News.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến khi máy bay hạ cánh. Tại khu vực nhập cảnh, các nhân viên hỏi Isaac lý do đến Mỹ. Họ cũng kiểm tra điện thoại của nam du khách và đọc các tin nhắn mà anh cùng bạn gái đã trao đổi từ tháng trước.

Trong đó, một tin nhắn bị các nhân viên xuất nhập cảnh Mỹ chú ý, có nội dung: "I'm moving to be with you" (Anh đang chuyển đến với em). Sau đó, anh bị thẩm vấn 90 phút.

Issac giải thích, anh dự định đến Mỹ 3 tháng nên dùng từ "moving" (chuyển đến), chứ không dùng "visit" (thăm). Câu trên chỉ có nghĩa anh sẽ tới thăm người yêu, chứ không phải chuyển hẳn tới đó. Nhưng các nhân viên ở sân bay tin rằng đây là bằng chứng rõ ràng để không cho Issac nhập cảnh. Họ e ngại anh sẽ tới Mỹ sống lâu dài.

Trong buổi thẩm vấn, các quan chức nhập cư cũng nghi ngờ về việc Issac sẽ sống thế nào khi ở Mỹ và liên tục hỏi về cách anh kiếm tiền. Issac khẳng định anh làm giám đốc makerting ở Anh, tiết kiệm được nhiều tiền để tới Mỹ, nhưng hầu như không ai tin.

Sau đó, Issac bị nhốt trong một phòng giam chật chội với 4 người khác. Hôm sau, anh bị trục xuất khỏi Mỹ mà chưa được gặp người yêu, và nhận thông báo mình bị cấm nhập cảnh Mỹ suốt đời. Nam du khách cho biết lúc đó anh cố kìm nước mắt để không khóc.

Camila Iglesia đã đứng đợi ở sân bay trong suốt thời gian Issac bị giữ và tức giận khi biết người yêu phải về nước.

Issac cho biết anh bị sang chấn tâm lý do sự cố trên. Anh chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn cảnh báo các du khách khác về việc quan chức sân bay ở Mỹ có thể kiểm tra tin nhắn điện thoại.

Đây không phải lần đầu Issac bay sang Mỹ. Trước đó, anh từng bay tới đây hai lần, một tới Miami - nhà của bạn gái và một tới Chicago - nơi bạn gái học. Trong chuyến đi lần ba, Issac dự định cùng bạn gái đến New York và Los Angeles du lịch.

Cả hai gặp lần đầu vào năm 2018 tại Anh và nhanh chóng phải lòng nhau khi có chung nhiều sở thích. Họ đã cùng nhau tới Pháp, Hà Lan, Italy và Tây Ban Nha.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Anh cho biết đã đưa ra lời khuyên cho một công dân bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Họ đang liên hệ với cơ quan di trú của Mỹ về trường hợp trên.

Anh Minh (Theo Herald Sun)