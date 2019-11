TP HCM Ngành du lịch Nhật ghi nhận đóng góp của Vietravel đã mang khách trở lại Fukushima để tái thiết kinh tế, dịch vụ của địa phương này sau thảm họa.

Ngày 8/1, đại diện Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) đã trao tặng giải thưởng "Japan Best Incentive Travel Awards 2019" cho công ty Vietravel ở hạng mục Giải cống hiến đặc biệt (Special Recognition). Ngay sau khi Nhật Bản công bố Fukushima an toàn và mở cửa đón du khách trở lại sau thảm hoạ động đất sóng thần, Vietravel là đơn vị tiên phong khi chủ động phối hợp với các hãng hàng không để xây dựng "Cung đường kim cương" qua các tỉnh Fukushima, Tochigi, Ibaraki và Tokyo.

JNTO trao thưởng cho doanh nghiệp lữ hành ngày 8/11. Ảnh: Vietravel.

Giai đoạn 2016-2017, doanh nghiệp lữ hành này đã triển khai các chuyến bay charter (thuê nguyên máy bay) mang gần 700 lượt khách tới Fukushima. Đến nay, tour du lịch với điểm nhấn là Fukushima đã trở nên phổ biến với du khách Việt Nam bởi thiên nhiên hùng vĩ với những suối nước nóng, hoa anh đào, nhiều cung đường đi bộ đẹp và hàng loạt danh thắng văn hóa - lịch sử, công trình kiến trúc nổi tiếng. Mỗi năm, lượng khách tham quan Nhật Bản đặt tour của Vietravel tăng khoảng 30%. Trong đó, năm 2017 đạt 12.750 lượt, tới 2018 đạt 16.736 lượt và 10 tháng đầu năm nay là 15.307 lượt.

Với giải thưởng "Japan Best Incentive Travel Awards 2019", Vietravel trở thành một trong những đối tác du lịch quan trọng của Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á. Theo thống kê của JNTO, tổng số khách Việt Nam tới Nhật Bản năm 2018 đạt gần 390.000 lượt, tăng 26% so với 2017. Trong 8 tháng đầu năm, lượng khách đạt 337.000 lượt, tăng 28,9% so với cùng kỳ 2018.

Năm 2018, Việt Nam đã đón hơn 800.000 lượt khách Nhật Bản. Ảnh: Japanese Castles.

Dịp này, chương trình Tư vấn du lịch Vietravel Fair diễn ra vào 9-10/11 và ngày hội Fukushima tổ chức vào 10/11 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM).

Tại đây, sẽ có các màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping mang chủ đề "Đi trọn thế gian", gồm năm phần là những điểm du lịch được du khách yêu mến. Đến ngày 10/11, sự kiện sẽ tổ chức với chủ đề "Fukushima - điểm đến du lịch xinh đẹp của Nhật Bản" với hai phần. Khách tham dự sẽ được chiêm ngưỡng các cảnh đẹp, kỳ quan thế giới bằng những công nghệ hàng đầu gồm một khung hình khổ lớn có 3 mặt và 6 máy chiếu, mang tới hình ảnh sống động. Mỗi ngày sẽ có 6 xuất chiếu từ 9h đến 20h, miễn phí vé vào cửa.

Ngoài trình diễn ánh sáng, ngày hội Fukushima có các trò chơi với nhiều phần quà hấp dẫn đến từ tỉnh Fukushima là các biểu tượng may mắn như chú bò Akabeko, trứng Koboshi. Sự kiện còn có các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm du lịch và du học tại Fukushima cùng travel blogger Tâm Bùi, travel photographer Sơn Tùng; chụp ảnh check-in trong trang phục Kimono, áo giáp Samurai; thưởng thức mì ramen, trái cây tươi - đặc sản từ Fukushima (miễn phí)... Hàng nghìn tour sẽ được Vietravel mở bán với giá ưu đãi lên đến 49%, giảm giá trực tiếp tới 2.400.000 đồng.

Kiều Dương